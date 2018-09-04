Görenler hayrete düştü… Göktaşı değil su borusu!

SKOR DIŞ HABER Bir göktaşının dünyaya düşmesi ve düştüğü yerde büyük bir krater oluşturması, filmlerde sıkça konu edilir. Ancak gerçek hayatta yaşanan bir olay, su borularının da göktaşı kadar etkili olabileceğini gösterdi. Meksika’da bir sabah antrenman yapmaya gelen futbolcular, sahanın ortasında dev çukurla karşılaştılar. Bombadan göktaşına kadar pek çok alternatifi akıllara getiren çukurun, su boruları nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

Lionel Messi Cristiano Ronaldo`nun ayrılığı hakkında ilk kez konuştu Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo ile ilgili ilk kez konuştu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a imza atmasına şaşırdığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Meksika’nın Cuajimalpa de Morelos beldesinde görünen olay, görenlerin ağzını açık bıraktı. Bir film sahnesini andıran antrenman sahasının ortasındaki dev çukur, akıllarda soru işareti bıraktı. Bu dev çukurun nasıl olduğunu anlamaya çalışan futbolcular, bin bir teori üretti. ‘Bomba atıldı’dan ‘Göktaşı düştü’ye kadar fikirler ortada uçuşurken, yetkililer konu ile ilgili inceleme başlattı. Kısa süre sonra ortaya çıkan gerçek, ilk göründüğünde şaşkına çeviren çukura aslında su borularının neden olduğunu gösterdi.

Lionel Messi`ye büyük şok! Yılın futbolcusu ödülünde son 3 aday arasına giremedi... İspanyol devi Barcelona'nın ve Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi, 2006 yılından bu yana ilk kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu Ödülünde son 3 aday arasına giremedi. İlgili Haberi Oku

Antrenman sahasını sulayan fıskiyeleri besleyen boruların su sızdırması sonucu toprağın altı günden güne çürümeye başladı. İyice nemlenen antrenman sahasının altı, sızan suya bir süre sonra dayanamadı. Bu nedenle çöken toprak, altı metre derinliğinde bir çukurun oluşmasına neden oldu. Yer çökerken kimsenin sahada antrenman yapmaması, büyük bir şans olarak nitelendirildi. Bu nedenle çukur oluştuğunda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse olmadı.