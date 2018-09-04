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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, UEFA'ya 21 kişilik futbolcu listesini sundu.

4 Eylül 2018 15:58

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın 21 kişilik kadrosu belli oldu.

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İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynatacağı futbolcuların listesi:

“Muslera, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Eren, Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat”

Galatasaray, Avrupa’daki ilk maçına 18 Eylül’de Türk Telekom Stadyumu’nda Lokomotiv Moskova karşısında çıkacak.

Son güncelleme 14:33 | 8 Eylül 2018
galatasaray şampiyonlar ligi
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