Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın 21 kişilik kadrosu belli oldu.

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İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynatacağı futbolcuların listesi:

“Muslera, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Eren, Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat”

Galatasaray, Avrupa’daki ilk maçına 18 Eylül’de Türk Telekom Stadyumu’nda Lokomotiv Moskova karşısında çıkacak.