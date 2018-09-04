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Galatasaray’dan jet yalanlama! Mali hesaplamalardaki yanlışlık…
Galatasaray

Galatasaray’dan jet yalanlama! Mali hesaplamalardaki yanlışlık…

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, mali hesaplamada yanlışlık yapıldığına dair çıkan iddiaları yalanladı.

4 Eylül 2018 20:14

Sarı kırmızılılar transfer döneminde kulübün malı hesaplamalarında yanlışlık yapıldığına dair medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadınığını açıkladı. İşte kulüpten yapılan açıklama:

Sabah Gazetesi'nde bugün (4.9.2018 tarihinde) yayınlanmış olan Mehmet Özcan'ın “Pardon Yanlış Hesaplamışım!” başlıklı yazısında Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörümüz (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile ilgili haber gerçek dışıdır.

Bu konuda gerçek dışı haber yapan ilgili kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

Son güncelleme 07:03 | 5 Eylül 2018
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