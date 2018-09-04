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Galatasaray’dan flaş Anthony Modeste açıklaması
Galatasaray

Galatasaray’dan flaş Anthony Modeste açıklaması

Galatasaray, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Anthony Modeste'in Galatasaray'a transferinin şu an hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

4 Eylül 2018 00:21

Transfer döneminde Bafetimbi Gomis’i satan ancak bir santrfor transferi gerçekleştirmeyen Galatasaray’da, taraftarların sosyal medyada başlattığı kampanyaya sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yanıt geldi.

Modeste'nin menajeri Mendy’nin “Biz FIFA şartlarına uygun olarak fesih yaptık, bu sebeple Modeste'in Galatasaray'aa transfer olması halinde ligde forma giyebilmesi için hiç bir engel yok” açıklamasının ardından Modeste Galatasaray’a etiketi altında yapılan ve gündeme oturan paylaşımlar üzerine yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Anthony Modeste‘nin Kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 04 Eylül 2018 Galatasaray`ın rakibi Porto`dan görkemli hücum performansı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki rakibi Porto, Primeira Liga'da ilk dört haftada 13 gole imza atarak 16 gole imza attıkları 1951-1952 sezonunun ardından en golcü başlangıcını yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:28 | 4 Eylül 2018
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