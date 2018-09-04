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Galatasaray’dan Fatih Terim için doğum günü videosu
Galatasaray

Galatasaray’dan Fatih Terim için doğum günü videosu

Galatasaray, yayınladığı duygusal video ile Teknik Direktör Fatih Terim'in 65. yaş gününü kutladı.

4 Eylül 2018 10:49

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Teknik Direktör Fatih Terim’in 65. yaş gününü unutmadı.

4 Eylül 1953’te dünyaya gelen Terim için hazırlanan videoda Galatasaray’da futbol oynadığı dönemden ve teknik direktörlük dönemlerinden görüntüler, röportajlar ve fotoğraflar yer aldı. ‘İyi doğdun İmparator’ başlığı ile hazırlanan videoda Terim’in ‘Ben Galatasaray’a bağlıyım. Galatasaray’ı yaşıyorum. Galatasaray ile yaşıyorum’ ve ‘Dün söylediğim gibi, bundan sonrada söyleyeceğim gibi, bir tek gerçek vardır. O da aslolan Galatasaray’dır’ sözlerine yer verildi.

Yayınlanan video kısa zamanda binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

04 Eylül 2018 Galatasasay`da forvet transferi neden olmadı? `Aslında paramız yokmuş!` Galatasaray'da yılan hikayesine dönen transfer sezonu ve kulüpte yapılan maddi hatalar ile ilgili iddiaları gazeteci Serdar Ali Çelikler son yazısında kaleme aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:50 | 4 Eylül 2018
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