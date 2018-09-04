Galatasaray önce aldı sonra bedelsiz kiraladı! Birhan Vatansever…

Galatasaray altyapısından yetişen Birhan Vatansever geçtiğimiz sezon başında sessiz sedasız kulüpten gönderilmiş ve Bandırmaspor ile anlaşmıştı.

Bedelsiz olarak 2. Lig takımı Bandırmaspor’a transfer olan genç futbolcu iyi bir performans ortaya koymuştu.

Ardından sürpriz bir gelişme yaşandı ve Birhan 610 bin lira ödenerek yeniden transfer edildi.

Galatasaray Birhan’ın transferini sosyal medyadan böyle duyurmuştu;

Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever'in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır. pic.twitter.com/8xEElD7A51 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 13 Ağustos 2018

Altyapıdan yetişen 21 yaşındaki futbolcu hiçbir maçta oynayamadan bedelsiz olarak İnegölspor’a kiralandı.

İnegölspor transferi böyle duyurdu;

TFF 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’umuz, Galatasaray’dan orta saha oyuncusu Birhan Vatansever’i 1 yıllığına kiraladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcümüz Mustafa Arıcı, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar elimizden gelen çalışmayı yaparak takımımızı oluşturduk. Bugünde transferin son günü orta saha oyuncusu Birhan Vatansever’i Galatasaray’dan 1 yıllığına kiraladık. Artık takımımıza destek zamanı. İnşallah güzel bir sezon geçirip, sezon sonu hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Taraftarlarımızdan tek istediğimiz tüm maçlarımızda tribündeki yerlerini alarak takımımıza destek versinler. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Birhan Vatansever ise “İsmail hocanın olduğu her yerde ilk hedef şampiyonluktur. İnşallah bu sene bunu gerçekleştireceğiz. İnşallah burada güzel bir sezon geçiririm. Tekrar geri hazır bir şekilde dönerim. Taraftarlarımız bizi desteklesinler. Şampiyon olmak için bir kadro kuruldu. Onlarında desteğiyle bu işi başarabiliriz.”ifadelerini kullandı.

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