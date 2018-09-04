Fatih Altaylı: ‘Volkan Demirel, Türk futboluna bulaşmış bir virüs gibi davranıyor’

Fatih Altaylı, Volkan Demirel’in maç sonunda sevinen Kayserispor’la tepki göstermesiyle ilgili şöyle konuştu:

“Fenerbahçe’nin yenilmez olduğu sahasında 3 gol atıp galip gelmişse bir takım, futbolcuların ve taraftarların sevinmekten daha doğal bir hakkı yoktur. Sevinmezlerse Fenerbahçe’ye hakaret olur. Fenerbahçeliler, Galatasaray’ı sahasında yendiğinde sevinmiyorlar mı? Gösteri yapmıyorlar mı? Volkan Demirel’in Ali Sami Yen’de neler yaptığını biliyorum. Sen sevineceksin de seni yenmiş bir mütevazı Anadolu takımı sevinmeyecek mi? Ne istiyorsun? Bu Volkan Demirel, Türk futboluna bulaşmış bir virüs gibi davranıyor. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel… Böyle bir takım oyuncular var. Futbolu çirkinleştiren, insanlık dışına çıkartan futbolcular var. Emre’nin Erzurum’da yaptıkları normal mi? Küfür, kıyamet, kavga, dövüş… Ortamı yatıştırmaya gelen Erzurumlu yöneticiye tokat bilmem ne… Bunlara ceza verilmiyor. Gazeteci dövüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunlara kimse tek kelime etmiyor. Volkan’ın yaptığı yanına kar mı kalacak kardeşim? Sanane lan, sanane! Ben futbolcu olacağım, Volkan bana gelip gir içeri diyecek… Hadi gelsin, desin bakalım. Neyine güveniyor? O lakabına mı güveniyor? O ne kadar lakabına uygunsa, ben de o kadar uygunum o zaman. Ben de futbolcuyum kardeşim derim orada. Var mı böyle bir şey ya? Futbolcu buna bir şey dese, bu sefer kavga çıkacak. Adamlar efendiymiş de içeri girdiler.

Başkan Ali Koç, girmiş soyunma odasında tebrik etmiş. Soyunma odasına girip tebrik etmiş ama sonra ‘ama’ diye başlayıp bir şeyler demiş. Ama ilginç bir kelimedir, bir şey söyledikten sonra ama dersen ‘ama’dan öncekileri çöpe atarsın. Ali Koç da rakibi çok medeni bir şekilde tebrik ediyor. ‘Ama’dan sonra diyor ki ‘bu kadar da sevinmeyin.’ Çok kibarca söylemiş ama sevinecekler ya, futbolda kazanan sevinir, sevinmeyeceksen niye kazanıyorsun? Bundan rahatsızlık duymak neyin nesi? El hareketi, kol hareketi yapmadıysa… Anti futbol da yok. Güzel güzel kazanmışlar. Taraftarlarıyla hopluyorlar, zıplıyorlar. Bu futbolda kazanmanın gayesi sevinmek. Ne yapacaktı futbolcular? ‘Çok özür dileriz, Fenerbahçe’yi yendik, buradan çaktırmadan sıyrılalım mı’ diyecekler. Bunu mu bekliyoruz futbolculardan? Sevince niye kızıyoruz? Yeter ki küfür, el-kol olmasın. Efendi gibi sevinmenin kimseye zararı yok. Federasyon da sevinmeyi önleyecek koruyacak önlemleri alsın.”

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