Farkındalık Festivalı Abant’ta

Dünya Değişim Akademisi’nin düzenlediği Uluslararası Farkındalık Festivali, Eylül ayında Bolu’nun Abant ilçesinde yapılacak. Festival Abant Gölü kıyısında gerçekleşecek. Etkinlikte sekiz farklı çalışma yapılacak. Değişim programında; Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma olacak. Ayrıca Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Yenme, Depresyondan Özgürleşme üzerine etkili çalışmalar ve İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplarla çalışmaları yer alacak.

FESTİVAL PROGRAMI

29 Eylül Cumartesi:

11.00 – Kök enerji merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 – Kahvaltı

14.30 – Korkuyu Yenme Sanatı

15.30 – Stres Yönetimi

17.00 – Pelvis enerji merkezi çalışması

18.45 – Akşam Yemeği

19.45 – Dans Gösterisi

20.00- Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi

30 Eylül Pazar:

08.00 – Karın enerji merkezi çalışması

09.40 – Kahvaltı

12.30 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13.30 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15.00 – Göğüs enerji merkezi çalışması