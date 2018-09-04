Farkındalık Festivalı Abant’ta

Dünya Değişim Akademisi’nin düzenlediği Uluslararası Farkındalık Festivali, Eylül ayında Bolu’nun Abant ilçesinde yapılacak. Festival Abant Gölü kıyısında gerçekleşecek. Etkinlikte sekiz farklı çalışma yapılacak. Değişim programında; Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma olacak. Ayrıca Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Yenme, Depresyondan Özgürleşme üzerine etkili çalışmalar ve İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplarla çalışmaları yer alacak.
FESTİVAL PROGRAMI
29 Eylül Cumartesi:
11.00 – Kök enerji merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 – Kahvaltı
14.30 – Korkuyu Yenme Sanatı
15.30 – Stres Yönetimi
17.00 – Pelvis enerji merkezi çalışması
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 – Dans Gösterisi
20.00- Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi
30 Eylül Pazar:
08.00 – Karın enerji merkezi çalışması
09.40 – Kahvaltı
12.30 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13.30 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15.00 – Göğüs enerji merkezi çalışması