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Farhiya Abdi Galatasaray’da
Kadınlar Basketbol Ligi

Farhiya Abdi Galatasaray’da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Somali asıllı İsveçli milli basketbolcu Farhiya Abdi'yi transfer etti.

4 Eylül 2018 16:12

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Somali asıllı İsveçli forvet Farhiya Abdi’yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İsveçli oyuncu Farhiya Abdi ile anlaşmaya vardı. Oyuncumuza ‘Galatasaray’a hoş geldin’ der, başarılarla dolu bir sezon dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonu İspanya’nın Perfumerias Avenida ve Polonya’nın Wisla Krakow takımlarından geçiren 26 yaşındaki basketbolcu, 2, 3 ve 4 numaralı pozisyonlarda forma giyebiliyor. Çok yönlü özellikleriyle dikkati çeken 1,88 metre boyundaki Abdi, İsveç Milli Takımı’nın da formasını terletiyor.

Kariyerinde 2012-2015 yıllarında üç sezon WNBA’de Los Angeles Sparks forması giyen Farhiya Abdi, 2016-2017 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediyespor’da ter döktü. Abdi, Türkiye’de 11,2 sayı, 3,8 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Son güncelleme 16:12 | 4 Eylül 2018
Farhiya Abdi galatasaray
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