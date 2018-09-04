Emre Belözoğlu’na çok sert tepki! ‘Küfür etti, yumruk attı, dövüşmek istedi’

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 4. haftasında sahalarında Medipol Başakşehir’i konuk ettiklerini hatırlattı.

Milli isyan: Kaliteli genç futbolcularımız var ama... Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, çoğu futbolcunun kulüplerinden oynamadan milli takıma geldiklerinden şikayet etti. Kulüplere çağrıda bulunan Vedat İnceefe, gençlere daha fazla şans verilmesi gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Maç öncesi ve sonrası iki kulüp yöneticileri ve teknik heyeti arasında sıcak ilişkilerin yaşandığına işaret eden Doğan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Son derece sıcak ilişkilerle sonuçlanan karşılaşmada, sadece rakip takım oyuncusu Emre Belözoğlu’nun neden olduğu olaylar bizi derinden üzmüştür. Sporun barış ve kardeşlik ruhuna büyük önem veren camiamız, daha önce yaptığı bu tür olaylarla da sürekli gündeme gelen bu kişinin açıkça saldırısına uğramıştır. Maç bitiminde takımımızın yedek kulübesine kadar yürüyerek, taraftara ağza alınmayacak şekilde küfreden, tribüne çıkmaya çalışarak taraftarlarla dövüşmek isteyen Emre Belözoğlu, kendisini yatıştırmak isteyen yöneticimize de yumruk atmış, yine ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) herkesin gözü önünde cereyan eden ve kameralara da açıkça yansıyan bu çirkin eylemle ilgili, sporun fair play ruhuna aykırı hareket ederek herkese kötü örnek olan bu oyuncuya karşı yaptırım uygulayacağından şüphemiz yoktur.”