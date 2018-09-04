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Emre Belözoğlu’na çok sert tepki! ‘Küfür etti, yumruk attı, dövüşmek istedi’
Medipol Başakşehir

Emre Belözoğlu’na çok sert tepki! ‘Küfür etti, yumruk attı, dövüşmek istedi’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir maçında Emre Belözoğlu ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğe ilişkin futbolcunun cezalandırılmasını istedi.

4 Eylül 2018 15:10

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 4. haftasında sahalarında Medipol Başakşehir’i konuk ettiklerini hatırlattı.

04 Eylül 2018 Milli isyan: Kaliteli genç futbolcularımız var ama... Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, çoğu futbolcunun kulüplerinden oynamadan milli takıma geldiklerinden şikayet etti. Kulüplere çağrıda bulunan Vedat İnceefe, gençlere daha fazla şans verilmesi gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Maç öncesi ve sonrası iki kulüp yöneticileri ve teknik heyeti arasında sıcak ilişkilerin yaşandığına işaret eden Doğan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Son derece sıcak ilişkilerle sonuçlanan karşılaşmada, sadece rakip takım oyuncusu Emre Belözoğlu’nun neden olduğu olaylar bizi derinden üzmüştür. Sporun barış ve kardeşlik ruhuna büyük önem veren camiamız, daha önce yaptığı bu tür olaylarla da sürekli gündeme gelen bu kişinin açıkça saldırısına uğramıştır. Maç bitiminde takımımızın yedek kulübesine kadar yürüyerek, taraftara ağza alınmayacak şekilde küfreden, tribüne çıkmaya çalışarak taraftarlarla dövüşmek isteyen Emre Belözoğlu, kendisini yatıştırmak isteyen yöneticimize de yumruk atmış, yine ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) herkesin gözü önünde cereyan eden ve kameralara da açıkça yansıyan bu çirkin eylemle ilgili, sporun fair play ruhuna aykırı hareket ederek herkese kötü örnek olan bu oyuncuya karşı yaptırım uygulayacağından şüphemiz yoktur.”

Son güncelleme 15:22 | 4 Eylül 2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor emre belözoğlu Medipol Başakşehir
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