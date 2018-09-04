Fenerbahçe UEFA maçları ne zaman? Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı…

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica’ya elenerek Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi grubunda Dinamo Zagreb, Spartak Trnava, Anderlecht ile aynı grupta yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu. İşte, Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun yanıtı ve Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü…

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertliler Avrupa Ligi ilk sınavını Hırvatistan’da Dinamo Zagreb’e karşı verecek. Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı saat 22:00’de başlayacak. Henüz kanalı belli olmayan maça dair yayıncı kuruluşun önümüzdeki gündelerde belli olması bekleniyor.