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A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
Milli Takımlar

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya, 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç'le yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

4 Eylül 2018 19:25

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşu ve pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi. Ayak bileğindeki sakatlığı süren Ömer Bayram, takımdan ayrı koştu. Kampa geç katıldığı için dün yapılan antrenmana katılmayan kaleci Sinan Bolat, bugün yapılan idmanda yer aldı. A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 19:25 | 4 Eylül 2018
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