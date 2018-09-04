2018 Puskas Ödülü için aday goller! Quaresma’nın golü Puskas adayı!

FİFA’nın “Puskas Ödülü” altında yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya vereceği ödüle aday futbolcular arasında bu sene Beşiktaş’ın Portekizli yıldız futbolcusu Quaresma da yer alıyor. Quaresma İran’a attığı trivela golü ile kendine adaylar arasında yer buldu. Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için ise Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın yanı sıra Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benjamin Pavard, Lionel Messi, Riley McGree, Giorgian de Arrascaeta, Denis Cheryshev ve Lazaros Christodoulopoulos yarışacak.

Kategorilerinde zirveye çıkacak isimler, İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 Eylül'de yapılacak tören ile belli olacak. İzlemek isteyenler için; 2018 Puskas Ödülü’ne adaylar goller….

PUSKAS ÖDÜLÜ ADAY GOLLER

PUSKAS ÖDÜLÜ NEDİR?

FIFA Puskás Ödülleri, 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter’in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödülün adıdır.

Ödül, 1950’li yılların sonlarında ve 1960’lı yıllarda Real Madrid’de futbol oynamış, aynı dönemde Macaristan millî takımının da önemli oyuncularından biri olmuş forvet oyuncusu Ferench Puskás anısına veriliyor. Sepp Blatter, Budapeşte’de ödülün duyurulduğu etkinlikte yaptığı konuşmada “Tarihimize izini bırakmış büyük futbolcuların anısını korumamız önemli. Ferenc Puskás yalnızca çok sayıda ödül almış, muazzam yetenekli bir futbolcu değil; aynı zamanda kaydadeğer bir insandır. Bu nedenle FIFA, bu ödülü onun anısına vererek onu anmaktan mutluluk duymaktadır.” anmıştı.