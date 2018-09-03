Zor maçta 1 puan

Tam da Beşiktaş, oynadığı futbolun karşılığını aldı diyecektik, hevesimiz kursağımızda kaldı. Bursaspor'a karşı iyi bir performans ortaya koydu ama yine sonuç alamadı. Aslında doğru taktik ve sistem ile zor bir deplasmandan 3 puan çıkaracaktı ama Bursa son dakikalarda daha iyi oynadı.

Hücum futbolunun etkili oyuncularına sahip olan Beşiktaş, dünkü maçın kilidini Babel ile açtı. Zaten hücum zenginliği nedeni ile rakipleri ablukaya alıyor. Dünkü Beşiktaş'ın olumlu yönlerine bakacak olursak;

1 Kanatları iyi kullandı. Quaresma, Adriano ve Babel ile mükemmel kanat hücumları geliştirdi ama yapılan ortalar Negredo'nun pozisyonları sezemeyişinden dolayı boşa gitti.

2 Babel ve Tolgay oyunun yönünü çok çabuk değiştirdiler. Rakibe orta sahada baskı ve pres yaptılar. Bir pozisyon hariç rakibin bütün kontrataklarını engellediler. Garanti ve hızlı öne oynayarak topun Beşiktaş'ta kalmasını sağladılar.

3 İlk defa Vida ile Pepe birbirlerinin kademelerine çok iyi girerek rakibe boş alan bırakmadılar ve uyumlu bir performans ortaya koydular.

Beşiktaş'ın eksiklerine bakacak olursak;

1 Negredo, ligimizdeki stoperlerden daha ağır ve yavaş olduğundan yapılan tüm ortalarda etkisiz kaldı. Santrforların şöyle bir özelliği vardır; bu geçmişte Tanju, Feyyaz, Aykut Kocaman gibi oyuncularda da vardı. Onların sezgileri vardır, topun nereye gideceğini tahmin ederler. Ona göre hamle yaparlar. Maalesef Negredo'da da sezgi sıfır.

2 Oğuzhan, Beşiktaş'ın merkezden yaptığı tüm akınlarda inişli-çıkışlı ortaya performans koydu. Maç boyunca basit hatalar yaptı ve girmiş olduğu pozisyonları değerlendiremedi. Bu da güç kaybı ve sonuca gidememesine neden oldu.

3 Hem rakipten dönen toplar hem de kendi defansından dönen toplar Beşiktaş için tehlike yaratıyor. Maalesef bu dönen toplar konusunda çok başarısız ve yeterince topa sahip olamıyor. Bu yüzden kontra yiyor.

Quaresma bütün duran topları kötü kullandığını söylemeden geçmeyelim. Negredo orta sahadan gelen oyunculara pas alışverişleri için hiç kendini göstermiyor ve adeta takımı bir kişi eksik oynatıyor.

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