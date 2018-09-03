Yassine Benzia’dan Fenerbahçe taraftarına mesaj var!

Fenerbahçe’nin transferin son günü Fransız ekibi Lille’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız isim Yassine Benzia kişisel sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderdi.

Benzia sosyal medya hesabında, ‘Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Buraya imza atmış olmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Moussa Sow'un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu ve bu kulübe katılmaya dair verdiğim kararda onun tavsiyesinin etkisi büyüktür. Bana son günlerde yazmış olduğunuz dostane mesajlar doğrudan kalbime gidiyor ve sizin güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sayın Comolli'ye ve başkanımız Ali Koç'a bana renklerimizi müdafa etme şansı verdikleri için minettarım. Şimdi iş başına! En büyük Fener’ mesajını paylaştı.

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