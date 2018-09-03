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Yassine Benzia’dan Fenerbahçe taraftarına mesaj var!
Fenerbahçe

Yassine Benzia’dan Fenerbahçe taraftarına mesaj var!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransa doğumlu Cezayirli yıldızı Yassine Benzia kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

3 Eylül 2018 12:08

Fenerbahçe’nin transferin son günü Fransız ekibi Lille’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız isim Yassine Benzia kişisel sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderdi.

Benzia sosyal medya hesabında, ‘Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Buraya imza atmış olmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Moussa Sow'un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu ve bu kulübe katılmaya dair verdiğim kararda onun tavsiyesinin etkisi büyüktür. Bana son günlerde yazmış olduğunuz dostane mesajlar doğrudan kalbime gidiyor ve sizin güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sayın Comolli'ye ve başkanımız Ali Koç'a bana renklerimizi müdafa etme şansı verdikleri için minettarım. Şimdi iş başına! En büyük Fener’ mesajını paylaştı.

C'est avec une grande fierté que je rejoins ce club mythique de Fenerbahçe. En signant ici c'est un rêve qui se réalise. J'ai eu l'occasion de suivre Moussa SOW dans ces exploit ici et son avis a été plus que déterminant dans ma décision de rejoindre ce club. Les milliers de message de sympathie que vous m'avez écrit ces derniers jours me vont droit au cœur et je ferais tout pour vous rendre la confiance que vous avez placé en moi. Je remercie Mr Comoli et le président de m'avoir donné l'opportunité de défendre vos couleurs. Maintenant place au travail! Allez Fenerbahçe Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Buraya imza atmış olmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi. Moussa Sow'un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu ve bu kulübe katılmaya dair verdiğim kararda onun tavsiyesinin etkisi büyüktür. Bana son günlerde yazmış olduğunuz dostane mesajlar doğrudan kalbime gidiyor ve sizin güveninize layık olmak için elimden geleni yapacağım. Sayın Comolli'ye ve başkanımız Ali Koç'a bana renklerimizi müdafa etme şansı verdikleri için minettarım. Şimdi iş başına! En büyük Fener!

Benzia Yassine (@benzia9)’in paylaştığı bir gönderi ()

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Son güncelleme 12:10 | 3 Eylül 2018
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