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Fenerbahçe

Volkan Demirel’in kavga görüntüleri ortaya çıktı

Süper Lig'in 4.haftasında Kayserispor'a mağlup olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in rakip takım oyuncularıyla soyunma odası koridorlarında yaşadığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

3 Eylül 2018 12:45

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-2 yenen Kayserisporlu futbolcular 90 dakikanın ardından 3 puanın mutluluğunu taraftarlarının bulunduğu tribünlere giderek yaşamıştı.

Maçta forma giymeyen 2 Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içinde sevinen Kayserispor futbolcularının üstüne yürümüştü.

Gerginlik sırasında itiş kakış yaşanırken Volkan Demirel’in sinirli olduğu gözlendi. Tecrübeli kalecinin körüklü çıkış tünelinde sarı-kırmızılı oyuncularla yaşadığı diyalog ortaya çıktı.

Volkan’ın Kayserisporlu oyunculara iki kez “Akıllı akıllı içeri!” dediği görüntülerde ortaya çıktı.

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Son güncelleme 12:48 | 3 Eylül 2018
Fenerbahçe kavga kayseri volkan demirel
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