Volkan Demirel’in kavga görüntüleri ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-2 yenen Kayserisporlu futbolcular 90 dakikanın ardından 3 puanın mutluluğunu taraftarlarının bulunduğu tribünlere giderek yaşamıştı.
Maçta forma giymeyen 2 Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içinde sevinen Kayserispor futbolcularının üstüne yürümüştü.
Gerginlik sırasında itiş kakış yaşanırken Volkan Demirel’in sinirli olduğu gözlendi. Tecrübeli kalecinin körüklü çıkış tünelinde sarı-kırmızılı oyuncularla yaşadığı diyalog ortaya çıktı.
Volkan’ın Kayserisporlu oyunculara iki kez “Akıllı akıllı içeri!” dediği görüntülerde ortaya çıktı.