UEFA Uluslar Ligi ne zaman başlıyor? Türkiye Uluslar Ligi maçı ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye ilk maçını 6 Eylül günü oynayacak. Fakat UEFA tarafından ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Uluslar Ligi hakkında bilgisi olmayan çok sayıda kişi var. Türkiye'nin de mücadele edeceği turnuva hakkında UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir, rakiplerimiz kimler, hangi ülkeler katılıyor, ne zaman başlayacak gibi sorular sıkça dile getiriliyor. EURO 2020'ye kolay gidiş bileti sağlayan UEFA Avrupa Uluslar Ligi nedir, formatı nasıl, ne zaman başlayacak, Türkiye kimlerle eşleşti? UEFA Avrupa Uluslar Ligi hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtını ve Türkiye’nin rakipleri haberimizin içerisinde…

ULUSLAR LİGİ’NDE TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

UEFA’nın ilk kez düzenlediği turnuvada Türkiye, kura çekimine Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çekya ile B Ligi’nden katıldı

UEFA Uluslar Ligi’nde B ligi 2. grupta yer alan A Milli Takım’ın rakipleri İsveç ve Rusya oldu. Diğer tüm grup eşleşmeleri, aşağıdaki görselde yer alıyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA??

B liginde yer alan Türkiye ilk maçını cuma akşamı 21:45’te Rusya ile oynayacak. Maçların Türkiye yayıncısı henüz belli olmadı. İşte, UEFA Uluslar Ligi Türkiye fikstürü…

7 Eylül Cuma / Türkiye-Rusya:21.45

10 Eylül Pazartesi / İsveç-Türkiye:21.45

14 Ekim Pazar / Rusya Türkiye:19.00

17 Kasım Cumartesi / Türkiye-İsveç:19.00

ULUSLAR LİGİ'NE HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

55 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda, Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE, Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya, Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç, Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya, Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık katılan ülkeler arasında yer alıyor.

ULUSLAR LİGİ FORMATI

A LİGİ

Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B LİGİ

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C LİGİ

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D LİGİ

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.