U19 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, Rusya’ya 3-1 yenildi

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Grup’taki üçüncü maçında Rusya’ya 3-1 yenildi. Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye grubundaki üçüncü maçında başkent Tiran’daki Olimpik Park’taki Feti Borova Spor Salonu’nda Rusya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı takım, rakibine 25-23, 25-12, 16-25 ve 25-20’lik setler sonucunda 3-1 mağlup oldu.

Millilere maç boyunca taraftarların yanı sıra Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük destek verdi. Türkiye daha önce Almanya’ya 3-2 yenilmiş, Slovakya’yı 3-0 mağlup etmişti. Milliler, 5 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Sırbistan, Slovakya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya, Belarus, Almanya, İtalya, Polonya ve Fransa’nın katıldığı şampiyona, 9 Eylül’e kadar devam edecek. Türkiye Rusya`yı mağlup etti Gloria Cup'ta Rusya ile karşılaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku