Türkiye’de bir ilk! Bu sevinci yaptı kadro dışı kaldı…

10 yıl boyunca altyapısında yetiştiği Denizlispor’da geçen sezon sözleşmesini uzatmayınca kadro dışı kalan Hüseyin Atakan, transfer döneminde Altınordu’ya imza attı. 19 yaşındaki futbolcu, 4-0 kazandıkları eski takımıyla oynanan maçta takımının ilk golünü attıktan sonra konuk seyircinin bulunduğu kale arkası tribünün önünde abartılı bir sevinç yaşadı. Denizlispor taraftarları, bu sevincin ardından müsabaka boyunca genç futbolcuyu ıslıklarken maçtan sonra Denizlisporlu Recep Niyaz, eski takım arkadaşını taraftarlarla barıştırmak istedi. Ancak tepkilerin sürmesi nedeniyle Hüseyin Atakan soyunma odasının yolunu tuttu.

‘YAPTIĞI BÜYÜK TERBİYESİZLİK’

Futbolcularının rakip taraftar önündeki gol sevinci üzerine bir açıklama yayınlayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Denizlispor camiasından özür diledi. Özkan, “Hüseyin Atakan 14 yaşından beri izlediğimiz bir oyuncuydu. Yetiştirme bedeli olarak 375 bin TL ödedik ve kulübü Denizlispor’a ikinci satış gelirimizden yüzde 30 pay vermeyi yazılı olarak taahhüt ettik. Golü attıktan sonra yaptığı büyük terbiyesizlik. Tecrübeli bir oyuncu yapsaydı bugün biletini keserdim. Atakan, hayat sınavından ikmale kaldı. ‘Çocuklarımız geleceğimiz’, ‘İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu’ ve ‘Türkiye’nin Altınordu’su’ ana sloganlarımıza yara açan Hüseyin Atakan’ı 3 maç kadro dışı bırakıyorum. Bu 3 maçta Hüseyin Atakan’ın yerine U18 takımımızın sol açığı Berkay Görmez ile sahaya çıkacağız. Hüseyin Atakan, şimdi sözüm sana. Postacı kapıyı iki defa çalarmış. Birinciyi çaldı, bilesin. İkincide ağzınla kuş tutsan nafile” açıklamasını yaptı.

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