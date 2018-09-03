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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda mesai başladı
Milli Takımlar

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda mesai başladı

Milli Takım'da mesai başladı. İlk idmana omzunda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, ayak bileğindeki sakatlığı süren Ömer Bayram, tedbir amaçlı dinledirilen Hasan Ali Kaldırım ile kampa geç katıldığı için istirahat eden Sinan Bolat katılmadı.

3 Eylül 2018 21:00

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta 7 Eylül Cuma günü Trabzon’da Rusya, 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç’le yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana omzunda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, ayak bileğindeki sakatlığı süren Ömer Bayram, tedbir amaçlı dinledirilen Hasan Ali Kaldırım ile kampa geç katıldığı için istirahat eden Sinan Bolat katılmadı.

Aday kadroya ilk kez davet edilen Çaykur Rizespor’dan kaleci Gökhan Akkan ve Rapid Wien’den Mert Müldür, idmanda yer aldı. Hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Dün kulüp takımları ile maç yapan Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Tarkan Serbest ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Abdülkadir ile yenilenme çalışması yapan futbolcular, idmandan erken ayrıldı.

Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşu ve pas çalıştı. Yarı sahada hücum çalışması yapan ay-yıldızlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı. A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek. 02 Eylül 2018 Futbolda milli mesai başlıyor A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki Rusya ve İsveç maçları öncesi yarın İstanbul'da toplanacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:00 | 3 Eylül 2018
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