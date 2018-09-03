Trabzonspor taraftarı Galatasaray taraftarını kovaladı! ‘Yapmayın…’

Lefter Küçükandonyadis sezonu 4. haftasında oynanan ve Trabzonspor’un 4-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Trabzonspor Galatasaray maçının ardından iki takım taraftarı stadı terk ederken istenmeyen olaylar yaşandı.

Bir grup Trabzonspor taraftarı maç sonrası Galatasaray formalı taraftarlardan formalarını çıkarmalarını isteyip daha sonra kovalamaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar yaşananları telefonları ile kayıt altına alırken çevredeki vatandaşların ‘Yapmayın’ çığlıkları görüntüye yansıdı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medya üzerinden tepkilere neden oldu.

İşte maç sonrası yaşanan o görüntüler…