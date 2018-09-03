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Trabzonspor taraftarı Galatasaray taraftarını kovaladı! ‘Yapmayın…’
Futbol

Trabzonspor taraftarı Galatasaray taraftarını kovaladı! ‘Yapmayın…’

Spor Toto Süper Lig'i 4. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray maçının ardından stat dışında iki takım taraftarları arasında istenmeyen görüntüler yaşandı.

3 Eylül 2018 09:41

Lefter Küçükandonyadis sezonu 4. haftasında oynanan ve Trabzonspor’un 4-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Trabzonspor Galatasaray maçının ardından iki takım taraftarı stadı terk ederken istenmeyen olaylar yaşandı.

Bir grup Trabzonspor taraftarı maç sonrası Galatasaray formalı taraftarlardan formalarını çıkarmalarını isteyip daha sonra kovalamaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar yaşananları telefonları ile kayıt altına alırken çevredeki vatandaşların ‘Yapmayın’ çığlıkları görüntüye yansıdı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medya üzerinden tepkilere neden oldu.

İşte maç sonrası yaşanan o görüntüler…

 

 

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Son güncelleme 10:22 | 3 Eylül 2018
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