Spor Toto 1. Lig | Altınordu 4-0 Denizlispor

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, sahasında Denizlispor’u 4-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada rakiplerinden sıyrılarak Denizlispor ceza sahasına giren Atakan Üner, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 1-0. 18. dakikada Alperen’in, ceza sahası içinde Serdar Deliktaş'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Denizlisporlu Alperen Babacan ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

20. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Serdar Deliktaş topu ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0. 49. dakikada Atakan'ın pasında Denizlispor ceza sahasında topla buluşan Muhammed, şık bir vuruşla farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 3-0.

59. dakikada Denizlispor savunmasının yaptığı hatada topu önünde bulan Atakan, altıpas içerisinde boş olan Anıl'a pasını verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0. 66. dakikada Alican'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kemal Rüzgar, topu üstten auta yolladı.

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Aydın, Cemal Alpay, Cem Özbay

Altınordu: Erce, Murat, Hasan (Recep dk. 84), Sinan, Ali, Oğulcan (Deniz dk. 46), Atakan, Alican, Muhammed, Anıl, Serdar (Kemal dk 64)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Denizlispor: Stackhowiak, Himmet, Abdülkerim, Alperen, Kerem, Recep (Tisdell dk. 80), Burak, Aissati, Burak Çalık (Cenk dk. 23), Ziya, Mehmet (Gökhan dk. 46)

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Atakan (dk. 13), Serdar (dk. 20 pen.), Muhammed (dk. 49), Anıl (dk. 59) (Altınordu)

Kırmızı kart: Alperen Babacan (dk. 18) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Oğulcan, Kemal, Murat (Altınordu), Kerem, Aissati (Denizlispor) Spor Toto 1. Lig | Hatayspor 0-1 Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig'de dördüncü hafta karşılaşmasında Hatayspor konuğu Gazişehir Gaziantep'e 64'te Igor'un golüyle 1-0 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku