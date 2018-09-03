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Spor Toto 1. Lig | Adana Demispor 2-2 İstanbulspor
TFF 1.Lig

Spor Toto 1. Lig | Adana Demispor 2-2 İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında kritik karşılaşmada Adana Demirspor, konuğu İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldı.

3 Eylül 2018 00:27

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Perovic vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 13. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada kafa vuruşunu yapan Pote topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

36. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlar auta çıktı. 39. dakikada ceza sahasına açılan ortadan vole vuran Ali Dere, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 1-2.

45. dakikada Kosecki'in ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci son anda kurtardı. 57. dakikada Pote ceza sahasında düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Pote kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 2-2.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Soner Maraş

Adana Demirspor: Şahin Akbaba, Talha Sanuç, Galip Güzel, Traoere, Pote, Herve Kage (Batuhan Karadeniz dk. 87), Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Murat Akın, Orkan Çınar (Murat dk. 46), Batuhan İşçiler (Orhan Taşdelen dk. 64), Jakup Kosecki

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

İstanbulspor: Umut Kaya, Wellington, Eslem Öztürk (Arif Morkaya dk. 71), Muammer Sarıkaya, Ali Dere (Muhammet Demirci dk. 80), İbrahim Yılmaz (Murat Duruer dk. 70), Aldin Cajic, Tuncer Duhan Aksu, Slavko Perovic, Barış Örücü, Muhammde Ali Kurt

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Pote (dk. 13 ve 57 pen.) (Adana Demirspor), Slavko Perovic (dk. 4), Ali Dere (dk. 39) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Hakan Bilgiç, Traore, Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), Muammer Sarıkaya, Arif Morkaya (İstanbulspor) 03 Eylül 2018 Spor Toto 1. Lig | Altınordu 4-0 Denizlispor Spor Toto 1. Lig'de dördüncü haftada Altınordu, konuğu Denizlispor'u 4-0'lık skorla farklı mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:27 | 3 Eylül 2018
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