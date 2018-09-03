Spor Toto 1. Lig | Adana Demispor 2-2 İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Perovic vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 13. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada kafa vuruşunu yapan Pote topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
36. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlar auta çıktı. 39. dakikada ceza sahasına açılan ortadan vole vuran Ali Dere, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 1-2.
45. dakikada Kosecki'in ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci son anda kurtardı. 57. dakikada Pote ceza sahasında düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Pote kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 2-2.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Soner Maraş
Adana Demirspor: Şahin Akbaba, Talha Sanuç, Galip Güzel, Traoere, Pote, Herve Kage (Batuhan Karadeniz dk. 87), Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, Murat Akın, Orkan Çınar (Murat dk. 46), Batuhan İşçiler (Orhan Taşdelen dk. 64), Jakup Kosecki
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
İstanbulspor: Umut Kaya, Wellington, Eslem Öztürk (Arif Morkaya dk. 71), Muammer Sarıkaya, Ali Dere (Muhammet Demirci dk. 80), İbrahim Yılmaz (Murat Duruer dk. 70), Aldin Cajic, Tuncer Duhan Aksu, Slavko Perovic, Barış Örücü, Muhammde Ali Kurt
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Pote (dk. 13 ve 57 pen.) (Adana Demirspor), Slavko Perovic (dk. 4), Ali Dere (dk. 39) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Hakan Bilgiç, Traore, Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), Muammer Sarıkaya, Arif Morkaya (İstanbulspor)