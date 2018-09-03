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Selçuk Dereli: ‘Ofsayt yok!’
Futbol

Selçuk Dereli: ‘Ofsayt yok!’

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli

3 Eylül 2018 07:51

Bursaspor karşılaşmaya çok daha iyi başladı. Topa ve oyuna hâkimdi. Araya atılan toplarda ve kontralarla pozisyonlar da buldu. Beşiktaş merkezde ve orta sahada büyük hatalar yaptı.

Rakibe baskı uygulayamadı. İkinci yarının başında gelen gol siyah-beyazlıları rahatlatsa da Bursa oyun disiplininden kopmadı ve oyunun son bölümlerinde beraberliği yakaladı.

(Görüntü beINsports’tan alınmıştır)

Maçta tartışılan pozisyonlar vardı ama Cüneyt Çakır başarılıydı. Medel'in pozisyonunda vermiş olduğu kartta haklıydı. Beşiktaş'ın bulduğu goldeki ofsayt tartışmaları boşunaydı. Çakır ‘VAR'dan yardım aldı. Bana göre Çakır'ın kararı doğru yöndeydi yani ofsayt değildi. Bursalı oyuncunun sol ayağı ofsaytı bozuyordu. Bir iki kart yorumunda tartışılabilir ama bana göre hakem iyi günündeydi.

Buarada sahaya atılan yabancı maddeler ile ilgili ise Bursa kulübü file takmalı.

Son güncelleme 07:51 | 3 Eylül 2018
beşiktaş bursaspor cüney çakır selçuk dereli
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