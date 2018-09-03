SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’yi yasa boğan olaya ilişkin Valilikten bir garip açıklama
Dünyadan Futbol

Ronaldo Juventus forması ile henüz gol atamadı ama oğlu…

Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımında henüz gol atma başarısı gösteremedi. Tıpkı kendisi gibi İspanya'dan İtalya'ya gelen Ronaldo'nun oğlu ise ilk maçında şov yaptı.

3 Eylül 2018 10:15

SKOR DIŞ HABERLER / Geçtiğimiz yaz transfer dönemine damga vuran Cristiano Ronaldo, kazanmadığı kupa kalmadığı Real Madrid’den ayrılarak İtalya devi Juventus’un yolunu tuttu. Henüz saha içi performansıyla, transferin gerçekleştiği andaki sükseyi yakalayamayan Cristiano Ronaldo, Juventus forması ile henüz gol atma başarısı gösteremedi. Tıpkı Cristiano Ronaldo gibi İspanya’dan İtalya’ya gelen oğlu Cristiano Junior ise yeni hayatına ve takımına babasından daha çabuk alıştı.

02 Eylül 2018 Transfer döneminin rekortmen takımı belli oldu! 2018-2019 yaz transfer sezonu tamamlanırken, dünyada en çok para harcayan kulüpler belli oldu. İlgili Haberi Oku

Real Madrid altyapısından ayrılıp Juventus altyapısına geçen Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Junior, ilk maçında adeta şov yaptı. Yeni takım arkadaşlarına uyum sağlamakta sıkıntı çekmediği gözlenen Cristiano Ronaldo’nun oğlu, ilk kez giydiği Juventus Under 9 forması altında 4 gole imza attı.

Son güncelleme 10:34 | 3 Eylül 2018
juventus Real Madrid ronaldo
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor