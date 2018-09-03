Ronaldo Juventus forması ile henüz gol atamadı ama oğlu…

SKOR DIŞ HABERLER / Geçtiğimiz yaz transfer dönemine damga vuran Cristiano Ronaldo, kazanmadığı kupa kalmadığı Real Madrid’den ayrılarak İtalya devi Juventus’un yolunu tuttu. Henüz saha içi performansıyla, transferin gerçekleştiği andaki sükseyi yakalayamayan Cristiano Ronaldo, Juventus forması ile henüz gol atma başarısı gösteremedi. Tıpkı Cristiano Ronaldo gibi İspanya’dan İtalya’ya gelen oğlu Cristiano Junior ise yeni hayatına ve takımına babasından daha çabuk alıştı.

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Real Madrid altyapısından ayrılıp Juventus altyapısına geçen Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Junior, ilk maçında adeta şov yaptı. Yeni takım arkadaşlarına uyum sağlamakta sıkıntı çekmediği gözlenen Cristiano Ronaldo’nun oğlu, ilk kez giydiği Juventus Under 9 forması altında 4 gole imza attı.