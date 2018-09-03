Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır VAR’a karşı!

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı karşılaşmanın 51. dakikasında Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Bursaspor’un filelerini havalandırdı ve takımı öne geçiren golü kaydetti. Bitime 5 dakika Bursaspor, Sakho’nun golü ile duruma eşitlik getirdi ve mücadele 1-1 eşitlikla tamamlandı.

Karşılaşma sonrası değerlendirmede bulunan Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen’in açıklamaları:

‘ŞENOL GÜNEŞ KAZANMAYA GELDİĞİNİ İSPATLARCASINA…”

Fenerbahçe, Galatasaray kaybetti ve Beşiktaş’ın geçen haftayı telafi edeceği durum oluştu. Aslında öne de geçtiler. 1-1’den sonra Güneş, Bursa’ya kazanmaya geldiğini ispatlarcasına tüm forvetleri oyuna aldı. Portekiz Milli Takımı’nın ve Hırvat Milli Takımı’nın oyuncuları, arkalarında Liverpool’dan gelen kaleci pozisyon hatası yapıyor. Bir saliselik konsantrasyon bozukluğu 2 puanınızın gitmesine sebep oluyor.

‘BEŞİKTAŞ’IN İŞİ ZOR OLUYOR BURSA’DA’

Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki çekişmeden dolayı 1-0’dan 1-1 yapan Bursaspor’un oyuncularının mutlu olduğunu gördük. Her maçtan daha çok mücadele ediyorlar. Diğer büyüklere göre Beşiktaş’ın işi daha zor oluyor Bursa’da.

‘CÜNEYT ÇAKIR VAR’A KARŞI’

Cüneyt Çakır, VAR’a karşı. ‘Beni sürekli VAR’a çağırmayın’ diyor herhalde. Onun maçlarında VAR sebebiyle zaman kaybedilmez çünkü gitmiyor. Gitse de kendi kararını uyguluyor. Hakemin ağırlığı, gücü, şöhretine göre VAR uygulayıp uygulamamaya karar verilmemeli”

‘BENİM KARARIM DOĞRUDUR DİYOR’

Cüneyt Çakır'ın diğer hakemlere karşı bir ağırlığı var. Bütün hakemlere benim kararım doğrudur diyor. VAR’a bakmak istemiyor. 2 kere Necip’e sarı kart göstermedi. Ver kartları işte… Penaltıyı da ver. O pozisyon en azından VAR’ı hak ediyordu. Zaten Cüneyt Çakır’ın daha VAR ile kararını değiştirdiğini görmedim. Bazen insanlar ‘Ben hata yaptım’ diyebilmeli.