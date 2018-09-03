Paris Saint Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar bu kez de gol sevinciyle gündem oldu

SKOR DIŞ HABER Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’na kendisine yapılan fauller sonrası verdiği abartılı tepkilerle damga vuran Neymar, bu kez de Paris Saint Germain’in Nimes deplasmanında oynadığı Fransa Ligue 1 maçında gündeme oturdu. Nimes ağlarını havalandırdıktan sonra tribünlere giderek gol sevinci yaşayan Neymar, kendisini eleştirmek için açılan pankarta gönderme yaptı.
Paris Saint Germain’in zorlanmasına rağmen 4-2 kazandığı karşılaşmada takımının ilk golünü ağlara bırakan Neymar, daha sonra ağlama işareti yaparak tribünlere koştu. Nimes taraftarlarının açtığı “Ağlak Neymar” pankartına doğru hareketlendi. Ellerini gözüne götürerek yaptığı ağlama işaretine devam eden Neymar, daha sonra pankartın önüne oturdu. Takım arkadaşları yanına gelene kadar kalkmayan Neymar, pankartın önünde ağlama hareketine devam etti. Arkadaşlarının gelmesi ile birlikte ayağa kalkan Neymar, sevincine başlama vuruşu yapılana kadar arkadaşlarının yanında, ağlama işareti yapmadan, devam etti.
Dünya Kupası’nda abartılı hareketlerinin ardından tüm spor kamuoyundan özür dileyen Neymar, eleştirilerin bazılarının haklı olduğunu kabul etmişti.
Neymar’ın, sevinci gündem olan, golünün ardından Angel Di Maria’nın kornerden attığı golle 2-0 öne geçen Paris Saint Germain, Antonin Bobichon ve penaltıdan Teji Savanier’in gollerine engel olamamıştı. 2-2 devam eden karşılaşmada Kylian Mbappe sahneye çıkarak Paris Saint Germain’i tekrar öne geçirmiş, uzatmalarda Edinson Cavani ise maçın sonucu belirlemişti. Mücadeleyi Paris Saint Germain 4-2 kazanmıştı.