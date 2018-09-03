Panathinaikos Federico Macheda’yı renklerine bağladı

Yunanistan ekibi Panathinaikos, İtalyan golcü futbolcu Federico Macheda’yı kadrosuna kattı. Panathinaikos Kulübü, serbest oyuncu statüsünde bulunan 27 yaşındaki Macheda ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine Manchester United’da başlayan Macheda, takımında fazla forma şansı bulamamıştı. Sampdoria, Queens Park Rangers, Stuttgart, Doncaster Rovers, Cardiff City, Birmingham City ve Nottingham Forest gibi takımlarda da oynayan İtalyan forvet, son olarak Novara’da top koşturmuştu. Zenit, Marchisio`yu renklerine bağladı Rusya temsilcisi Zenit, İtalyan orta saha oyuncusu Claudio Marchisio'yu renklerine bağladı. İlgili Haberi Oku