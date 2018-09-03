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Panathinaikos Federico Macheda’yı renklerine bağladı
Dünyadan Futbol

Panathinaikos Federico Macheda’yı renklerine bağladı

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, bir dönem Manchester United forması da giyen serbest oyuncu konumundaki golcü Federico Macheda'yı renklerine bağladı.

3 Eylül 2018 23:53

Yunanistan ekibi Panathinaikos, İtalyan golcü futbolcu Federico Macheda’yı kadrosuna kattı. Panathinaikos Kulübü, serbest oyuncu statüsünde bulunan 27 yaşındaki Macheda ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine Manchester United’da başlayan Macheda, takımında fazla forma şansı bulamamıştı. Sampdoria, Queens Park Rangers, Stuttgart, Doncaster Rovers, Cardiff City, Birmingham City ve Nottingham Forest gibi takımlarda da oynayan İtalyan forvet, son olarak Novara’da top koşturmuştu. 03 Eylül 2018 Zenit, Marchisio`yu renklerine bağladı Rusya temsilcisi Zenit, İtalyan orta saha oyuncusu Claudio Marchisio'yu renklerine bağladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:53 | 3 Eylül 2018
Federico Macheda Panathinaikos yunanistan
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