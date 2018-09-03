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Mehmet Demirkol’dan Galatasaray yorumu: ‘Şimdi onlar göbek atıyordur’
Galatasaray

Mehmet Demirkol’dan Galatasaray yorumu: ‘Şimdi onlar göbek atıyordur’

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Lefter Küçükandonyadis sezonu 4. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası televizyon programında Galatasaray'ın sıkıntılarını dile getirdi.

3 Eylül 2018 12:34

Mehmet Demirkol, Spor Toto Süper Ligi 4. haftasında oynanan Trabzonspor – Galatasaray mücadelesinde Sarı – Kırmızılı ekibin savunmasında yaşanan sıkıntılar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Demirkol Maicon’un gösterdiği kötü performansı eleştirirken Galatasaray’ın hücum hattında yaşanan sıkıntıyı da dile getirdi.

Mehmet Demirkol beIN Spors’ta yayınlanan ‘beIN Manşet’ programında yaşanan olay ile ilgili şunları söyledi…

‘Galatasaray savunmasına savunma demeye bin şahit lazım. Fatih Hoca ‘Olur böyle arada sırada’ diye bakmıyordur buna. Maicon 39.5 derece ateşli ise eğer Trabzon’da, vertigosu varsa kabul edebilirim bu performansı. Ama onun dışında kabul edilebilir bir şey değil. Ve çok net söylüyorum Fatih Hoca bunu böyle geçiştirmez. Formsuzluk falan diye bakmaz buna.

Şampiyonlar Ligi kurası çekildi göbek attık. Ama Porto falan bu maçı izledilerse onlar göbek atıyordur.O yüzden tekrar ediyorum. Lig başlamadan transfer bitmeli. Son gün Galatasaraylı taraftar TV başında santrfor ve stoper bekledi. Çünkü bu söylendi onlara. Cahill Modeste’ten Muğdat Maicon’a düştü iş.’

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Son güncelleme 12:54 | 3 Eylül 2018
galatasaray Maicon MEHMET DEMİRKOL
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