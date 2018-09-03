Liverpool ve Beşiktaş taraftarları arasında Loris Karius tartışması

SKOR DIŞ HABER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un iki yıllığına Beşiktaş’a kiraladığı Loris Karius, ilk maçına Bursa deplasmanında çıktı. Karşıya karşıya bir golü önleyen Loris Karius, Bursaspor’un Diafra Sakho ile 86. dakikada bulduğu gole engel olamadı. Bu golde boşa çıktığı için eleştirilen Loris Karius, Liverpool taraftarları tarafından hatalı bulunurken, Beşiktaş taraftarları tarafından desteklendi.

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Beşiktaş’ın yediği golde kalesini terk ettiği için birçok spor yorumcusu tarafından hatalı olduğu söylenen Loris Karius’u, Liverpool taraftarları da eleştiri yağmuruna tuttu. Bir taraftarın “Loris Karius hala hata yapıyor. Tamamen ne yaptığından habersiz” başlıklı yorumu, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok Liverpool taraftarı yorumu haklı bulurken, bir taraftar Loris Karius’un pozisyon almadaki sıkıntısına değinerek “Tam olarak orada ne yapıyor acaba?” sorusunu sordu. Liverpool taraftarları arasında “İşte Liverpool’un yeni kalecisine bu kadar para ödemesinin nedeni” ve “İki yıllık kiralama süresi bitmeden geri göndermeliler” gibi yorumlarla Loris Karius’un yediği golü paylaştı.

Bunun üzerine Loris Karius’u destekleyen bir Beşiktaş taraftarı, yenilen golde suçu Pepe’ye attı. Pepe’nin Diafra Sakho’yu yeterince iyi marke edemediğini belirten Beşiktaş taraftarı, Loris Karius’un golde hatasız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine bazı Liverpool taraftarları da herkesin Loris Karius’u lekelemek için fırsat kolladığını, golde Alman kalecinin suçu olmadığını belirten paylaşımlarda bulundular. Liverpool taraftarlarının bir kısmı da “Özeti bir kez daha seyredin ondan sonra yorum yapın. Karius’un yediği golde kesinlikle markaj sıkıntısı var” şeklinde ifadeler kullandılar.

İşte Liverpool ve Beşiktaş taraftarının sosyal medyada yaptığı Loris Karius tartışmasına ait paylaşımlardan bazıları: