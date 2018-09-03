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Lionel Messi’den futbolu bırakacağı tarih hakkında açıklama…
İspanya La Liga

Lionel Messi’den futbolu bırakacağı tarih hakkında açıklama…

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 2021'de sözleşmesi bittikten sonra futbola devam edip etmeyeceği yönünde karar vereceğini açıkladı.

3 Eylül 2018 22:51

Barcelona’nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi, futbolu bırakacağı tarihle ilgili olarak açıklamada bulundu. Catalunya Radio’ya konuşan 31 yaşındaki futbolcu, 2021’de bitecek olan sözleşmesini işaret ederek, “Sözleşmem sona erene kadar futbol oynayacağım. Ardından kulüp ile oturup konuşacağız ve futbola devam edip etmeyeceğimi düşüneceğiz” ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a transfer olmasını da değerlendiren yıldız futbolcu, “Cristiano Ronaldo’nun yokluğu Real Madrid’i daha güçsüz yapmıyor ama Juventus, Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorisi haline geldi” ifadelerini kullandı ve Ronaldo’nun Juventus’la imzaladığını duyduğunda çok şaşırdığını söyledi. 02 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Barcelona 8-2 Huesca La Liga'da Barcelona, milli futbolcu Serdar Gürler'in de forma giydiği Huesca'yı 8-2 mağlup etti İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:02 | 3 Eylül 2018
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