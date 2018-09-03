Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Ali Koç, gece yarısı telefonla beni aradı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Volkan Demirel’in maçın ardından sahaya girmesinin hoş olmadığını söyleyen Bedir, “Güvenlik değilsin, federasyon temsilcisi değilsin. Yedek futbolcusun, sahada ne işin var? Ali Koç Başkan’ın futbola getirdiği centilmenliğin gölgede kalmaması gerekiyor” açıklamasını yaptı. Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kayserispor’da Başkan Erol Bedir özel açıklamalar yaptı. Özelikle Kayseri taraftarına değinen Bedir, “İlk defa deplasmanda böyle bir taraftar desteği oldu. Çok da iyi oldu. Hem oyun olarak, hem puan olarak çok iyi bir maç oldu. Fenerbahçe yönetimine de çok teşekkür etmek istiyorum. Ali Koç Başkan’ın ve yönetiminin ilgisinden çok mutlu olduk. Her ne kadar maçın ardından Volkan kardeşimizin yaptıkları hoş olmadıysa da, bu durumu da gülün dikeni olarak kabul edelim” dedi.

“Volkan ağza alınmayacak laflar ediyor”

Karşılaşmanın ardından olayları abartmamak için kendi oyuncularıyla konuşmak istemediğini söyleyen Erol Bedir, “Ancak dünde beri skorun önüne geçen bu hareket nedeniyle bize sorular soruluyor. Hem bu durum hem de Şamil’in VAR sonrası kırmızı kart görmesi çok konuşuldu. Şamil’in istem dışı yaptığı bir hareket sonrası kırmızı kart görmesi bizi üzdü. Maç sonunda takım galip gelmiş ve taraftarıyla birlikte seviniyor. Burada ne anormallik var. Volkan gidip ‘hadi içeri gidin’ diyor, futbolculara hakaret edip ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Ben, başka Ali Koç olmak üzere bizlere gösterilen ilgi ve alakaya gölge düşmemesi için konuşmak istememiştim” açıklamasında bulundu.

Volkan Demirel`in kavga görüntüleri ortaya çıktı Süper Lig'in 4.haftasında Kayserispor'a mağlup olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in rakip takım oyuncularıyla soyunma odası koridorlarında yaşadığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

“Yedek kalmanın stresiyle yapıyor”

Karşılaşmanın ardından yaşananları görmediğini söyleyen Erol Bedir, “Acelem olduğu için Ali Başkan’la vedalaştım ve bu nedenle, yaşanan sahneleri göremedim. Ama el insaf. Düşünün mağlup olduğunuzu. Sizin öyle bir haddiniz var mı, karşı taraf abarttı ya da abartmadı demeye. Kayserispor, deplasmanda galip geliyor. Ben orada gollere alkış bile tutmadım, Fenerbahçe Yönetim Kurulu bize bu nezaketi gösterdiği için. Yöneticinin yaptığı sorumlulukla, taraftarın ve oyuncuların sorumluluğu çok farklı. Diğer takımın yedek kalecisi, yedek kalmanın verdiği stresle bu hareketi yapıyor diye düşünüyorum ama bu fotoğraf hoş bir fotoğraf değil. Senin ne işin var orada, ‘içeri girin’ demek için sahaya girmene ne gerek var. Güvenlik görevlisi değilsin, federasyon temsilcisi değilsin. Yanlış bir şey varsa, ilgili kurumlar ve yetkililer, cezalarını keserler. Hakim değilsin, savcı değilsin, karar verici değilsin. Kadroda olan ama oynamayan, kenarda oturan bir oyuncusun. Ben bu konuda taraf olarak konuşmuyorum. Futbolda özellikle Ali Koç’un başkan olmasının ardından tüm futbol ortamına yansıyan centilmenlik sürecinin bozulmamasını istiyorum. Çok iyi ağırlandık. Maçtan 2 saat sonra Ali Başkan yine aradı ve ‘ulaştınız mı’ diye sordu. Fenerbahçe taraftarı bizi maçın başında da sonunda da alkışladı” diyerek düşüncelerini aktardı.

“Ali Koç’un efsane olacağını düşünüyorum”

Ertuğrul Sağlam’ın karşılaşmanın ardından yaptığı “Ali Koç bugün üzüldü ama umuyorum bundan sonraki süreçte, Ali Koç’un mutlu olacağı sonuçlar ortaya çıkar” açıklamasını değerlendiren Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Ertuğrul Hocamla aynı düşüncelere sahibim. Kendi adıma sevindim ama Ali Başkan gibi futbola belli bir hava getiren, seviye getiren birisinin 4 maçta 3 yenilgi alarak üzülmesine üzüldüm. Fenerbahçe büyük camia ve bu travmaları çok rahat şekilde atlatacaktır. Ali Koç’un da Fenerbahçe’nin efsane başkanları arasında yerini alacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.