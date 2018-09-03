Karius’a yabancı madde yağdı! Şenol Güneş Tolgay’a patladı…

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş’ın Liverpool’dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, Bursaspor mücadelesiyle birlikte siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. Alman file bekçisi rahat bir maç çıkaramadı. İlk yarıda çok net bir pozisyonu kurtaran Karius’u arka tribünden atılan cisimler epey rahatsız etti. Karius kale atışını kullanacağı sırada atılan bir cismi sinirli bir şekilde kenara savurdu.

Polis yabancı maddelerin atıldığı tribüne kalkan oluşturarak önlem almaya çalıştı…

ŞENOL GÜNEŞ ÇİLEDEN ÇIKTI

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçında iki yıldıza çok sinirlendi ve yanına çağırdı.Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile karşılaştığı maçın 30. dakikasında Şenol Güneş adeta küplere bindi. Tecrübeli çalıştırıcı mücadelenin 30. dakikasında Tolgay ve Oğuzhan’ı yanına çağırarak sert bir şekilde uyarılarda bulundu.

Su molasının verildiği sırada bütün takımın yanına hızlıca gelmesini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına uyarıda bulunurken, 31. dakikada Bursasporlu Furkan’ın sakatlandığı sırada Medel-Tolgay-Oğuzhan üçlüsünü yanına çağırdı. Medel ve Tolgay’ın yanına geldiği sırada uyarılarını futbolculara aktaran Güneş, Oğuzhan’ın ağır hareket etmesi üzerine oldukça sinirlendi ve çabuk olmasını istedi. Tolgay’ın umursamaz tavırları Güneş’i daha da çok öfkelendirdi. Güneş “Bir şey anlatıyorum beni dinle” diyerek oyuncusuna çıkıştı.