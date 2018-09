KARDEMİR AŞ’den Karabükspor açıklaması

2009 yılından buyana Kardemir Karabükspor'a 100 milyon TL üzerinde destek sağladığı da ifade edilen açıklamada, Kardemir Karabükspor Kulübü'nün 29 Ağustos 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul sürecinde, şirket ve yönetim kurulu üyelerine yönelik yapılan haksız ithamları büyük bir üzüntü ile izlediklerini ifade ettiler.

KARDEMİR A.Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, yarım asrı bulan mazisinde ilimizi dönem dönem süper lig olmak üzere her platformda büyük başarılarla temsil eden kulübümüz için şirketimiz ve yönetim kurulumuz bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Kulübümüz, her alandaki sportif başarıları ve varlığını sürdürebilir kılmak için olabildiğince desteklenmiş, altyapısının geliştirilmesi, tesisleşme ve kulübe kalıcı maddi kaynak oluşturmak için her türlü imkan seferber edilmiştir. Bu gerçek tüm çıplaklığı ile ortada iken, kamuoyunda şirketimiz ve yönetim kurulumuz için kulübümüze hiçbir destek sağlamıyor gibi yanlış bir algı oluşturulması, vicdani ve kabul edilebilir bir durum değildir. KARDEMİR A.Ş.'nin, gerek özelleştirilme süreci gerekse özelleştirme sonrasında büyük sıkıntılardan geçerek bugünlere geldiği tüm kamuoyunun malumudur. Yönetimimiz, özelleştiği 1995 yılından buyana KARDEMİR A.Ş.'ni ölçek ekonomisine uygun bir şekilde büyütmenin, teknolojik altyapısını geliştirmenin, ürün çeşitliliği sağlamanın gayretinde olmuş ve buna yönelik milyonlarca dolarlık yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımların bir keyfiyet değil zorunluluk olduğu da, yine bu sektörü çok iyi bilen kamuoyunca malumdur. Eğer KARDEMİR A.Ş. bu sektörde varlığını ilelebet sürdürecekse, bu büyüme sürecinden geri kalamaz. Tabii ki bu büyüme süreci, salt üretim odaklı olamaz. Nitekim KARDEMİR A.Ş. bu büyüme sürecinde, çevre ve sosyal yatırımlarını eş zamanlı sürdürmenin gayretinde olmuştur. Çevre yatırımlarımızın önemli bir bölümü tamamlanmış, zaman zaman dile getirilen halen devam eden çevre yatırımlarımızdaki gecikmenin nedenleri de, yine bu sektörü bilenlerin malumu olduğu üzere, sektörde yaşanan krizli yıllardan kaynaklanmıştır. Daha önce kamuoyuna taahhüt edildiği gibi, Çevre Bakanlığı ile Karabük Belediyesine verilen iş takvimi çerçevesinde devam eden çevre yatırımlarımız da bu yılsonuna kadar tamamlanacaktır.”

“Karabükspor konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık”

KARDEMİR A.Ş.'nin, Karabük ilinin ve halkının ekonomik ve sosyal hayatının can damarı olduğu de belirtilen açıklamada, "Yönetim kurulumuz bu hassasiyetle davranarak sosyal sorumluluk çerçevesinde her türlü yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Yine bu büyüme sürecinde Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Demir Çelik Enstitüsü ve AR-GE Merkezi, Kapalı Spor Salonu gibi okul ve spor tesisleri tamamlanarak Karabük Üniversitesine bağışlanmış ayrıca, ilimizde gerek kamunun gerekse sivil toplum kuruluşlarının beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik onlarca kurum ve sivil toplum kuruluşu ayni ve nakdi olarak desteklenmiş, gerek Karabük Üniversitesinde gerekse ilimizde gerçekleştirilen birçok sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyete katkı sağlanmıştır. Son olarak, Yenişehir Mahallesinde mülkiyeti şirketimize ait olan 15 bin 500 m2'lik bir arsa üzerine, 4 bloktan oluşan, içerisinde konferans salonu, yemekhane, yatakhaneleri ve laboratuvarları ile tüm sosyal donatıları bulunan ve şu ana kadar yaklaşık 16 Milyon TL harcama gerçekleştirilen 32 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi tamamlanma aşamasına getirilmiş olup, bu yıl Milli Eğitimin hizmetine sunulacak olan bu okulumuz için yaklaşık 3,5 Milyon TL daha harcama yapılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan istihdam seferberliğinde de şirketimiz ön sıralarda yerini almış ve şirketimize 419 yeni personel kazandırılmıştır. Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda mülakatları tamamlanan adaylar arasından da önümüzdeki haftadan itibaren ihtiyacımız oranında yeni personel istihdamı yapılacaktır. Karabükspor'a gelince, başta da ifade edildiği gibi şirketimiz ve yönetim Kurulumuz Karabükspor konusunda da hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır" denildi. "Talep edilen kaynağın karşılanması hukuken ve vicdanen mümkün değildir"

2009 yılından itibaren Karabükspor'a sağlanan desteğin 100 Milyon liranın üzerinde olduğu da kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz tarafından Karabükspor'a sadece 2009-2018 yılları arasında verilen forma göğüs reklam bedeli 35 milyon 900 bin TL'na ulaşmıştır. Ayrıca, kulübümüze bu sezon içinde 5 bin 384 bin 190 TL bağış yapılmıştır. Bunun yanı sıra müşterilerimize yapılan emtia satışları üzerinden verilen destek ise sadece son 3 yılda (2015, 2016 ve 2017) toplam 14 milyon 740 bin 318 TL'dir. Yine, çalışanlarımızın her ay maaşlarından yapılan bağış tutarı 2009-2018 döneminde 4 milyon 368 bin 730 TL, buna 3 milyon 556 bin 270 TL işveren payı da eklendiğinde toplam 7 milyon 925 bin TL olmuştur. Karabükspor'un varlığını devam ettirebilmesi ve sportif başarısı için Metin Türker Spor Kompleksi ve ek Tesisleri, Hasan Doğan Tesisleri tüm donatılarıyla birlikte şirketimiz tarafından inşaa edilerek hizmete sunulmuştur. Bütün bu sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve verilen desteklerin görmezden gelinerek, yüzde 100'ü halka açık olup borsada işlem gören, 80 bini aşkın hissedarı bulunan KARDEMİR A.Ş.'den Karabükspor için 50 Milyon TL üzeri yeni talep edilen kaynağın karşılanması hukuken ve vicdanen mümkün değildir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden şirketimiz ve yönetim kurulumuza yapılan haksız saldırı ve ithamlar da kabul edilemez. Kaldı ki, şirketimiz 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 yıllarını kapsayan üç futbol sezonu için her yıl 8 Milyon TL olmak üzere Karabükspor'a toplam 24 Milyon TL daha ödeme yapacaktır. 2009 yılından itibaren Karabükspor'a sağlanan destek 100 Milyon Liranın üzerindedir. Görüldüğü üzere KARDEMİR A.Ş. üzerine düşen sosyal sorumluluk görevini yerine getirmiştir.

Bu destek sadece KARDEMİR A.Ş.'nin üzerinde kalmamalı ve şehrin tüm paydaşları tarafından yüklenilmelidir. Öte yandan şirketimizce yapılan emtia satışları üzerinden kesilen %0,2 oranındaki bağış uygulamasına Sermaye Piyasası Kurulunun uyarısı doğrultusunda son verilmiştir. Sonuç olarak; şirketimiz ile Kardemir Karabükspor Kulübü arasında 2016 yılında imzalanan ve 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 yıllarını kapsayan dört futbol sezonu için her yıl 8 Milyon TL olmak üzere toplam 32 Milyon TL'lik reklam ve isim hakları sözleşmesinin bulunması ve şirketimizin 2022 yılı sonuna kadar gelecek yıllarda da bu ödemelere devam edecek. Şirketimizin 2018 yılı için Mart 2018 tarihinde yapılan Mali Genel Kurulda kabul edilen bağış bütçesinin başta Anadolu İmam Hatip Lisesi yapımı olmak üzere diğer sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz için tamamının kullanılmış olması nedeniyle, kulübümüze ilave yardım taleplerinin, şirketimizin 2019 yılında yapılacak olan ve 2018 yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında 2019 yılı için belirlenecek olan Bağış Bütçesi yetki ve imkanları çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun olumlu görüşüyle değerlendirilebileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."