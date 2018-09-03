Gökdeniz Karadeniz’in arabası 90 bin Euro’ya satılıyor

Profesyonel futbol kariyerine Rusya Ligi ekiplerinden Rubin Kazan’da sona erdiren Gökdeniz Karadeniz, özel yaptırdığı arabasını satılığa çıkarıldı. Rusya’da sadece 2 tane bulunan araba için galeri, 90 bin Euro fiyat biçti.

Gökdeniz Karadeniz`e büyük onur! Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı. İlgili Haberi Oku

Ford Mustang Shelby GT500 marka aracın ön konsolunda Gökdeniz Karadeniz’in imzası ve Trabzon’un plaka numarası olan 61 yer alıyor.

Altyapısında yetiştiği Trabzonspor’dan 2008 yılında 8.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan’a giden Gökdeniz Karadeniz, tam 10 yıl Rus ekibinin formasını giydikten sonra geçtiğimiz sezon sonu emeklilik kararı almıştı.