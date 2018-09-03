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Gökdeniz Karadeniz’in arabası 90 bin Euro’ya satılıyor
Dünyadan Futbol

Gökdeniz Karadeniz’in arabası 90 bin Euro’ya satılıyor

Gökdeniz Karadeniz'in Rusya'da kullandığı ve ön konsolunda kendi imzası bulunan araba satılıyor. Bir galeri tarafından satılığa çıkarılan araba için 90 bin Euro isteniyor.

3 Eylül 2018 17:01

Profesyonel futbol kariyerine Rusya Ligi ekiplerinden Rubin Kazan’da sona erdiren Gökdeniz Karadeniz, özel yaptırdığı arabasını satılığa çıkarıldı. Rusya’da sadece 2 tane bulunan araba için galeri, 90 bin Euro fiyat biçti.

15 Haziran 2018 Gökdeniz Karadeniz`e büyük onur! Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı. İlgili Haberi Oku

Ford Mustang Shelby GT500 marka aracın ön konsolunda Gökdeniz Karadeniz’in imzası ve Trabzon’un plaka numarası olan 61 yer alıyor.

Altyapısında yetiştiği Trabzonspor’dan 2008 yılında 8.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan’a giden Gökdeniz Karadeniz, tam 10 yıl Rus ekibinin formasını giydikten sonra geçtiğimiz sezon sonu emeklilik kararı almıştı.

Son güncelleme 17:01 | 3 Eylül 2018
gökdeniz karadeniz Rubin Kazan
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