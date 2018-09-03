Galatasaray’da Ömer Bayram sakatlandı

Galatasaray’ın Akhisarspor’dan yeni transferi Ömer Bayram’ın ayak bileğinde hafif bir burkulma bulduğu belirtildi. Bayram’ın lige verilecek aranın ardından sarı-kırmızılı takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi. Başarılı sol bek, A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ve İsveç karşılaşması kadrolarına da çağrılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, transferin son günü Akhisarspor’dan 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’ın kadrosuna dahil edilmişti.

Ömer Bayram’ın sakatlığı nedeniyle Milli Takım’ın 7 ve 10 Eylül’de oynayacağı Rusya ve İsveç maçlarında da forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray Spor Toto Süper Lig'deki 18 takım içerisinde 96 milyon 650 bin Euro ile Galatasaray ligin en değerli takımı olarak yer alıyor. İlgili Haberi Oku