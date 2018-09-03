‘Fenerbahçe’de şoför krizi’ haberinin perde arkası!

SÖZCÜ ÖZEL / Sercan HAMZAOĞLU

Süper Lig’de Kayserispor mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe’de sportif direktör Comolli’nin kulüp şoförü Cemal Karakış’ı yemek salonuna almadığı iddia edilmişti…

Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, ortada bir kovulma durumunun söz konusu olmadığı, sadece Comolli'nin futbolcuların rahatı için yeni bir düzen geliştirmeye çalıştığı öğrenildi. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın ise Comolli'yle kesinlikle bir tartışmaya girmediği belirtildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yemek yediği salonun dar olması nedeniyle Comolli, başta şoför Cemal Karakış olmak üzere orada yemek yiyen güvenlik görevlileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Salonun dar olması nedeniyle, çalışanlara iki alternatif sunuldu. Birincisi futbolcular yemeğini yedikten sonra görevlilerin salona girmesi, ikincisi ise görevlilere başka bir alan yapılması yönündeydi.

Comolli'nin bu durumu görevlilere ilettiği ve teklifin olumlu karşılandığı belirtildi. Futbolcuların da bu konuda Comolli'ye herhangi bir itirazının olmadığı öğrenildi.

Volkan Demirel`in kavga görüntüleri ortaya çıktı Süper Lig'in 4.haftasında Kayserispor'a mağlup olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in rakip takım oyuncularıyla soyunma odası koridorlarında yaşadığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku