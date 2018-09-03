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Fenerbahçe’de kombineler satışa çıktı
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe’de kombineler satışa çıktı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, 2018-2019 sezonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı mücadelelerde geçerli olacak kombine kartlarının genel satışı bugün başladı.

3 Eylül 2018 14:54

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin başlamasına 1 ay kala Fenerbahçe'de kombineler genel satışa çıktı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague maçlarını kapsayacak sezonluk biletlerin genel satışı 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Satışlar, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun Batı Girişi bilet gişesinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Satışa çıkan kombine bilet fiyatları şu şekilde:

Saha İçi 1. sıra: 25.000 TL

Saha İçi 2. sıra: 17.500 TL

Saha İçi 3. sıra: 15.000 TL

Kategori 1-A: 6.800 TL

Kategori 1-B: 5.900 TL

Kategori 1-C-T: 4.500 TL

Kategori 1-B (203-204-213-214): 3.200 TL

Kategori 2: 2.300 TL

Kategori 3: 1.700 TL

Kategori 4: 1.200 TL

Kategori 5: 800 TL

Kategori 6: 700 TL

Son güncelleme 14:54 | 3 Eylül 2018
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı
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