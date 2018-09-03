Fatih Terim’den flaş revizyon kararı! Neşteri vuruyor…

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanından 4-0’lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’ın Süper Lig’de 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Sarı kırmızılılar Spor Toto Süper Lig’de en son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği derplasmanında 1-0’lık skorla almıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in Trabzonspor maçındaki mücadeleden memnun olmadığı ve kadroda büyük bir revizyona gideceği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam Şampiyonlar Ligi’nin başlamasına kısa bir süre kala lige verilen milli arada herkesin fizik olarak tamamen hazır hale gelmesini istiyor. Trabzon deplasmanında Sinan Gümüş’ün yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan N’diaye’nin 5. haftadaki Kasımpaşa maçı ile birlikte ilk 11’e dönmesi bekleniyor. Senegalli oyuncunun lige verilen arada tamamiyle hazır hale gelmesi ile birlikte orta alanda Fernando Reges – Emre Akbaba Badou Ndiaye üçlüsünün oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray`da Ömer Bayram sakatlandı Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram, ayak bileğindeki burkulmadan dolayı sakatlandı. Başarılı sol bekin milli takım arasından sonra sarı-kırmızılı takımla çalışması planlanıyor. İlgili Haberi Oku

Diğer yandan 3 kulvarda birden mücadele edecek olan sarı kırmızılılarda özellikle savunma göbeğinde yapılan hatalar üzerine Terim’in bu bölgede Donk’u daha fazla değerlendirebileceği gelen haberler arasında. Terim’in kanatlarda ise sakatlığını atlatan Gary Rodriguez ile birlikte Onyekuru’ya şans verme ihtimali son derece yüksek.

Mehmet Demirkol`dan Galatasaray yorumu: `Şimdi onlar göbek atıyordur` Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Lefter Küçükandonyadis sezonu 4. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası televizyon programında Galatasaray'ın sıkıntılarını dile getirdi. İlgili Haberi Oku