Fabio Quagliarella’nin Napoli’ye attığı topuk golü haftaya damgasını vurdu!

3. haftası oynanan İtalya Serie A yine birbirinden mücadeleci maçlara sahne oldu. İtalya liginde haftanın en çok konuşulan maçı ise Sampdoria Napoli arasında oynandı. Fakat haftanın en dikkat çeken maç olmasının nedeni bu kez sahadaki mücadele değil, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Fabio Quagliarella’nin Napoli kalesine bıraktığı enfes gol oldu. 75. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü kaydeden Quagliarella attığı topuk golü ile de hala kalitesinden hiçbir şey eksilmediği gösterdi. Merak edenler için; Fabio Quagliarella’nin topuk golü…

QUAGLİARELLA NAPOLİ GOLÜ! NAPOLİ SAMPDORİA ÖZETİ