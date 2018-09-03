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Fabio Quagliarella’nin Napoli’ye attığı topuk golü haftaya damgasını vurdu!
İtalya Serie A

Fabio Quagliarella’nin Napoli’ye attığı topuk golü haftaya damgasını vurdu!

İtalya Serie A'da bu hafta karşı karşıya gelen Sampdoria Napoli maçına Quagliarella vurdu. Fabio Quagliarella'nın topuk golünü haftanının en güzel golü olarak gösteriliyor. İşte, Sampdoria Napoli özeti ve Quagliarella'nin Napoli'ye attığı topuk golü...

3 Eylül 2018 18:47

3. haftası oynanan İtalya Serie A yine birbirinden mücadeleci maçlara sahne oldu. İtalya liginde haftanın en çok konuşulan maçı ise Sampdoria Napoli arasında oynandı. Fakat haftanın en dikkat çeken maç olmasının nedeni bu kez sahadaki mücadele değil, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Fabio Quagliarella’nin Napoli kalesine bıraktığı enfes gol oldu. 75. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü kaydeden Quagliarella attığı topuk golü ile de hala kalitesinden hiçbir şey eksilmediği gösterdi. Merak edenler için; Fabio Quagliarella’nin topuk golü…

QUAGLİARELLA NAPOLİ GOLÜ! NAPOLİ SAMPDORİA ÖZETİ

Son güncelleme 18:47 | 3 Eylül 2018
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