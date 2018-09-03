Enes Ünal’ın yeni patronu Ronaldo

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo, bu sezon İspanya Birinci Futbol Ligi’ne (La Liga) yükselen, milli futbolcumuz Enes Ünal’ın da formasını giydiği Real Valladolid’in çoğunluk hissedarı oldu. Enes Ünal’ın kiralık olarak oynadığı Real Valladolid, 90 yıllık tarihinde 41. kez La Liga’da oynuyor. Takım, en son 2013-14 sezonunda La Liga’da mücadele etmişti.

Avrupa`da transfer dönemine Ronaldo ve kaleci damgası Avrupa futbolunda sona eren yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımı, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Juventus oldu. İngiliz takımları Chelsea, Liverpool ve Arsenal, kadrolarına kattıkları kalecilere verdikleri yüksek bonservis bedelleriyle gündeme geldi İlgili Haberi Oku

Ronaldo, takımın başkanı Carlos Suarez ve Belediye Başkanı Oscar Puente ile Valladolid belediye binasında düzenlenen törene katıldı. Futbolda elde ettiği tecrübelerinin kendisini bir kulüp sahibi olmaya hazırladığını kaydeden Ronaldo, “Rekabet edebilecek en iyi takımı kurmak istiyoruz ve yönetimde şeffaf olacağız” dedi. Taraftarlardan da kendilerine güvenmelerini isteyen Ronaldo, “Birlikte olursak bizi yenmenin çok zor olacağını düşünüyorum. Herkesin bu kulübü inşa etmeye yardımcı olmasını istiyorum ve taraftarları bu projeye katılmaya davet ediyorum. Bize fikirlerinizi, görüşlerinizi, eleştirilerinizi ve umutlarınızı verin. Real Valladolid’in bugününün ve geleceğinin bir parçası olmanızı istiyorum” diye konuştu.

Quaresma Puskas yılın golü ödülüne aday gösterildi FIFA Puskas Ödülleri'ne aday olan 10 golü açıkladı. Listede Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın İran'a attığı trivela golü de yer aldı. İlgili Haberi Oku

İspanya basını, Ronaldo’nun kulübün yüzde 51’lik hissesini 30 milyon avroya aldığını ve başkanlık görevini üstleneceğini yazdı.

Kariyerinde Real Madrid, Inter Milan, Milan ve Barcelona’da oynayan 42 yaşındaki Ronaldo, 1994 ve 2002’de Brezilya formasıyla iki kez Dünya Kupasını da kazanmıştı.