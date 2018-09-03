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Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in istifası istendi
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez’in istifası istendi

Çaykur Rizespor yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in istifasını istedi. Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Hocamıza görev değişikliğinin kulübün yararına olacağını ilettik" dedi.

3 Eylül 2018 18:42

Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanan maçta uzatma dakikalarında yediği 2 golle Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor’da yönetim teknik direktör değişikliği kararı aldı. Yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez’in istifasını istedi. Üzülmez’in istifasını yönetime sunması ve Karadeniz ekibi ile yollarını ayırması bekleniyor.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Alınan kötü sonuçlar üzerine kulübün önünün açılması adına bugün hocamızla bir araya geldik. Kendisine görev değişikliğinin kulübün yararına olacağını ilettik. Yarın kendisi bize dönüş yapacak ve biz de bunun üzerine resmi bir açıklama yayınlayacağız” ifadelerini kullandı. 02 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-1 Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında heyecan Antalyaspor Çaykur Rizespor maçı ile devam etti. Muhteşem gecede Antalyaspor 1-0 geride düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:48 | 3 Eylül 2018
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