Böyle skandal görülmedi! Hakem gole taç verdi

SKOR DIŞ HABER İskoçya Championship’te Partick Thistle ile Greenock Morton arasında oynanan maçta inanılmaz bir hakem hatası yaşandı. Partick Thistle takımında forma giyen Kris Doolan’ın ceza sahası içinden yaptığı muhteşem vuruş, nizami bir şekilde ağlara gitmesine rağmen gol olarak değer kazanmadı. Mücadele taç atışıyla devam etti.

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Partick Thistle takımı, resmi Twitter hesabından bu skandal pozisyonu “Çizgiyi geçmedi mi? Siz karar verin” notuyla paylaştı.

Over the line? You decide. pic.twitter.com/tG24Xil8Md — Partick Thistle FC (@PartickThistle) 1 Eylül 2018

Kris Doolan’ın vuruşu önce direğe çarptı, ardından da yan ağlara vurdu. Topun hızı, yan ağlara çarpıp yeniden oyun alanına dönmesine neden oldu. Partick Thistle futbolcuları maçta farkı ikiye çıkarmanın sevincini yaşarken, Greenock Morton takımı maçı nasıl çevirebileceğini düşünmeye başladı. Bu arada Greenock Morton takımından bir futbolcu, yenilen ikinci gole kızarak topa rastgele bir vuruş yaptı. Hakemlerin gol kararı vermemesi üzerine mücadele, topa sinirinden vuran Greenock Morton takımının futbolcusu sayesinde taç atışıyla kaldığı yerden devam etti. Tüm dünyanın gördüğü golü, maçın hakemleri atladı.

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Bu kararın ardından hem Partick Thistle, hem de Greenock Morton takımı futbolcuları şaşkına döndü. Mücadele 1-0 sona erdi.

Maçın ardından pozisyon ile ilgili açıklama yapan Partick Thistle takımı teknik direktörü Alan Archibald “Bu inanılmaz. Maç ikinci yarının 10 dakikası geçmişken 2-0 olsa bizim için çok rahat bir öğleden sonra olacaktı. Ancak hakemler, bu kadar net bir golü vermediler. İnanamıyorum” dedi.