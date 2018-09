Böyle skandal görülmedi! Hakem gole taç verdi

SKOR DIŞ HABER İskoçya Championship’te Partick Thistle ile Greenock Morton arasında oynanan maçta inanılmaz bir hakem hatası yaşandı. Partick Thistle takımında forma giyen Kris Doolan’ın ceza sahası içinden yaptığı muhteşem vuruş, nizami bir şekilde ağlara gitmesine rağmen gol olarak değer kazanmadı. Mücadele taç atışıyla devam etti.

Partick Thistle takımı, resmi Twitter hesabından bu skandal pozisyonu “Çizgiyi geçmedi mi? Siz karar verin” notuyla paylaştı.

Over the line? You decide. pic.twitter.com/tG24Xil8Md

— Partick Thistle FC (@PartickThistle) 1 Eylül 2018