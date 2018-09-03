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Belhanda kendini bitirdi!
Galatasaray

Belhanda kendini bitirdi!

PFDK, 2-4 maçtan men edecek. Yönetim de ağır bir fatura kesecek. Fatih Terim ise kulübeye hapsedecek. Artık forma şansı iyice azaldı

3 Eylül 2018 07:39

Galatasaray’a 8.7 milyon Euro bonservisle transfer olan ve 3.3 milyon Euro garanti ücretli kontratı bulunan Younes Belhanda'nın Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sabırları taşırdı. Sarı-kırmızılı camiada bu hareket ‘takıma ihanet' olarak gözüküyor. İki sezondur en eleştirilen isimlerden olan Belhanda'nın ligde 3 golü bulunuyor; benzer şekilde kırmızı kart sayısı da önceki gün 3'e yükseldi. Katkısı tartışılan oyuncu adeta kendi ipini çekti.

43. MADDEDEN DOLAYI 2-4 MAÇ

Younes Belhanda, Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesince PFDK'ya sevk edilecek. Bu maddeye göre ‘sert ve ciddi faule' 2-4 maç, ‘şiddetli harekete' ise 3-6 maç arasında ceza öngörülüyor. Belhanda'ya 2-4 maç arası ceza gelmesi bekleniyor.

YÖNETIMDEN PARA CEZASI

G.Saray yönetimi, Belhanda'nın durumunu değerlendirmek için Fatih Terim'in raporunu bekliyor. Bununla birlikte kırmızı kart gören ve bu gibi disiplinsiz hareketleri sürekli tekrarlayan oyuncuya disiplin yönetmeliğindeki en ağır para cezası verilecek.

TERIM'IN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Belhanda’nın belki de en büyük cezasını Fatih Terim verecek. Terim, maç sonrası Faslı oyuncuyu sürekli uyardıklarını ancak bundan bir fayda sağlayamadıklarını söylemişti. Kurt hoca, Belhanda'yı zorunda kalmadığı sürece ilk 11'e almayı düşünmüyor.

Son güncelleme 07:39 | 3 Eylül 2018
Belhanda galatasaray
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