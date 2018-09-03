Bedavaya geldi, Süper Ligi sallıyor!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonuna adeta fırtına gibi bir giriş yapan Kasımpaşa'da golcü futbolcu Mbaye Diagne, rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor.

26 yaşındaki golcü oyuncu, ilk 3 haftada gösterdiği etkili performansı ile adından sıkça söz ettirirken, 4. haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü maçında da 6. golünü atma başarısı gösterdi. Mücadelenin 13. dakikasında İlhan Depe'nin içeri çevirdiği topa yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçiren Diagne, golün sevincini taraftarlarla paylaştı.

Ankara temsilcisi karşısında alınan 2-1'lik galibiyet ile 4. haftayı namağlup lider kapatan lacivert-beyazlı ekipte, Senegalli golcü, Ankaragücü karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Juventus geçmişi var

27 yaşındaki Senegalli forvet, İtalya Serie D ekibi AC Brada’da kendini gösterdi ve 2013’te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus’a transfer oldu. Juve’de bulunduğu sürede Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo’ya kiralanan golcü futbolcu 2015’te 1.15 milyon euro bedelle Macar temsilcisi Ujpest saflarına katıldı. Çin ekibi Tianjin Teda, 2016 ara transfer döneminde Diagne’yi renklerine kattı. Geçen ocak ayında ise Paşa, Diagne’yi bedelsiz olarak renklerine bağladı.