Adaletsiz futbol

Beşiktaş; heyecanlı, saldırgan, atak futbolu ile rakiplerinin kontratak taktiği ile oynamaya mecbur ediyor ama sonuca gidemiyor.

Şenol Hoca'nın elinde büyük takım hocalarını kıskandıracak oyuncularının olması elini rahatlatıyor. Kimde böyle kadro olsa savunmasını önde kurar, topu 35 metrede çevirip, üst üste akınlarla rakibini bezdirir. Geri bile düşse hırslı oyuncuları ile oyunu çevirebilir ama son dakikalarda gelen gole cevap veremez. Zaten sezon başından bu yana Beşiktaş'ın bu anlayışı skora bir türlü yansıtamıyor.

Samet Aybaba, ‘Kurt Hoca' her ne kadar Beşiktaş'ın açığını arasa da ‘Yıldızlar takımı' önceleri buna göz açtırmadı. Belli ki öğrencilerinden Beşiktaş'ı orta alanda karşılayıp uzun toplarla tehlike yaratmalarını istemiş Samet Aybaba. Bu taktiği sayesinde ilk yarıda iki kere tehlike yarattı. İlkinde Karius, ikincisinde Vida bunu savuşturdu. Ama Aybaba'nın planı son anlarda tuttu, beraberliği yakaladı, adeta ders verdi. Dar kadrosuyla 1 puanı kurtardı.

Yetiş Atiba Yetiş!

Beşiktaş’ta bloklar arası kopukluk problemi henüz aşılamamış. Atiba'nın hazır olmaması ve bu mevkide oynayan Tolgay'ın alanı kapatamaması siyah beyazlıların kalesinde tehlike yaratıyor. Bu yüzden Medel kart bile görürken bu oyuncunun sık sık savunmaya yardım etmek zorunda kalması blokların arası iletişim ağını zora sokuyor. 10 numara görevini üstlenen ve bu sezonun tartışılan ismi Oğuzhan da pas trafiğini gerçekleştiremiyor. Negredo da gol atamazsa maç da tehlikeye giriyor. Eleştirdiğimiz Oğuzhan'ın saliselik pasıyla ‘kırmızı saçlı adam' golü atınca kötü oyundan 3 puan çıkar mı acaba dedik; çıkmadı. Paylaşım hatası yapan Beşiktaş'ın anlık gafleti Bursa'nın beraberlik golünü getirdi. Bursaspor ceza sahasına az ve öz girdi, bulduğu pozisyonu gole çevirdi. Beşiktaş için adaletsiz bir sonuç gibi görülebilir, doğrudur ama ya Bursa vazgeçmemesinin ödülünü aldıysa!

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