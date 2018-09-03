Abdurrahim Albayrak: ‘Transfer yapsaydık Avrupa’ya gidemezdik’

Galatasaray’da 4-0’lık Trabzonspor bozgunu sonrası en çok konuşulan Gomis’in yerinin doldurulmaması oldu.

Skorer’de yer alan habere göre, forvet transferini gerçekleştiremediği için çok üzgün olan G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın morali dönüş yolunda çok bozuktu.

Maç sonu konuşmak istemeyen Albayrak, dönüş yolunda yakın çevresine içini döktü. “Gittiğim her yerde ‘Golcü alacak mısınız?’ diye soruyorlardı” diyen sarı-kırmızılı yönetici transfer sürecini şu sözlerle anlattığı öğrenildi:

EN ÇOK BİZ İSTEDİK

“Herkes transfer istiyor, inanın yönetim olarak biz de herkesten çok forvet istedik ama kulübün geleceğini de düşünmeliyiz. Gerçekleşmeyen transferlerin hesabını verebiliriz ama bu camia ikinci bir Avrupa cezasını kaldıramaz. Mali gerçekler ve UEFA ile anlaşmamız ortada. Eğer taraftarın istediği transferleri yapsaydık mali disiplin sınırını aşacak ve seneye şampiyon bile olsak belki Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyecektik! İşte bunun hesabını kimseye veremezdik.”

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