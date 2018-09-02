Transfer döneminin rekortmen takımı belli oldu!

Yeni sezon öncesinde Avrupa Kulüpleri kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda Real Madrid, Paris Saint Germani gibi takımların kırdığı transfer rekorlarının başında bu sene İtalyan ekibi Juventus yer aldı. Siyah-Beyazlı ekip, Portekiz yıldız Cristiano Ronaldo’yu 117 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

JUVENTUS’TAN TRANSFERE 256 MİLYON EURO

Bu sezonun flaş transferini gerçekleştiren Juventus, Cristiano Ronaldo için Real Madrid’e 117 milyon Euro ödedi. İtalya ekibi, Valenci’dan Joao Cancelo’ya 40 milyon Euro, eski futbolcusu Bonicci için 35 milyon Euro ödedi. Bu üç futbolcu dışında, siyah-beyazlı takıma katılan Mattia Perin için 12 milyon Euro, Andrea Favilli için 7.5 milyon Euro, Giangiacomo Magnani için de 5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Torino ekibi, bunların yanı sıra Liverpool’dan Türk asıllı futbolcu Emre Can’ı da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

PSG’DEN SAVUNMAYA 51 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Ödediği büyük bonservis bedelleriyle Avrupa’da uzun zamandır ilk sırada olan Paris Saint Germain, bu sezon geçen oyunculara yatırım yaptı.

PSG, ilk olarak Schalke 04’ün 21 yaşındaki stoperi Thilo Kehrer’i 37 milyon Euro’ya kadrosuna kattı. Kaleyi, Juventus ile sözleşmesi sona eren Buffon’a emanet eden Fransız ekibi, transferin son günlerinde Bayern Münih’ten Bernat’ı 14 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. PSG, son olarak ise Stoke City’den Eric Maxim Choupo-Moting transfer etti.

LIVERPOOL’DA ÖDENEN BONSERVİS 182.2 MİLYON EURO

Liverpool’un bu sezon yaptığı en pahalı transfer Roma’dan kadrosuna kattığı Alisson oldu. Brezilyalı kaleci için İtalyan ekibine 62.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Geçen sezon devre arasında anlaşmaya varılan ancak sezon sonunda kadroya katılan Naby Keita için, RB Leipzig’e ödenen bonservis bedeli ise 60 milyon Euro oldu. Fabinho için Monaco’ya 45 milyon Euro, Xherdan Shaqiri 14.7 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu transferlerle birlikte İngiliz ekibi, toplamda 182 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli verdi.

REAL MADRID’DE GİDERLER 145 MİLYON EURO OLDU

Cristiano Ronaldo’yu Juventus’a gönderen Real Madrid, genç futbolcularla kadrosuna güçlendirdi. İspanyol ekip, Flamengo’nun 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Vinicius Junior’u 45 milyon Euro’ya kadrosuna dahil ederek bu sezonki en pahalı transferini gerçekleştirdi. Kaleye Thibaut Courtois için 35 milyon Euro ödeyen Eflatun-Beyazlılar, 22 yaşındaki sağ bek Alvaro Odriozola için Real Sociedad’a 30 milyon Euro ödedi. Mariano Diaz’ı tekrardan kadrosuna katan Real Madrid’in eski futbolcusu için kasasından çıkan para 21.5 milyon Euro oldu.

Real Madrid’in ayrıca Zorya Lugansk’dan 19 yaşındaki Andriy Lunin’i 8.5 milyon Euro’ya, Eintracht Frankfurt’dan 25 yaşındaki Omar Mascarell’i 4 milyon Euro’ya, Osasuna’dan 23 yaşındaki Lucas Torro’yu ise 1.75 milyon Euro’ya kadrosuna dahil etti.

CHELSEA’DEN KALEYE BÜYÜK YATIRIM

Thibaut Courtois’yı Real Madrid’e gönderen Chelsea, bu bölge için Athletic Bilbao’dan Kepa Arrizabalaga’yı 80 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Orta sahaya Napoli’den Jorginho’yu transfer eden Chelsea’nin bu transfer için kasasından çıkan para ise 57 milyon Euro oldu.

İngiliz ekibinin diğer transferleri ise Huddersfield Town’dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 38 yaşındaki Robert Green ve Courtois transferi karşılığında Real Madrid’den kiralık olarak kadroya katılan Mateo Kovacic oldu.