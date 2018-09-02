Trabzon’un hakkıydı

Galatasaray kaybetmedi, Trabzon maçın tamamında iyi oynayarak kazanmasını bildi dersek yanlış olmaz. Dün gece bordo-mavililer, G.Saray'a karşı uygulaması gereken ne kadar taktik ve sistem varsa uyguladı ve karşılığını aldı. Ünal hoca ve ekibi 1 hafta boyunca takımıyla birlikte rakibini nasıl durduracağını, hangi taktikle oynayacağını çok iyi analiz etmiş. Üniversitelerde spor bölümlerinde okuyan öğrencilere bilimsel olarak şu öğretilir; ‘İnanmak = tam kapasiteyi ortaya koymaktır.' Trabzonspor da dün gece bunu başardı. Peki, Ünal hoca ve öğrencileri ne yaptı:

1- Rakibin kontratak yapmasına karşı önlem aldı.

2- Orta sahada topa sahip olarak, topu rakibe vermeyerek, orta sahada üstünlük sağlayarak rakibin psikolojisini bozup mücadele gücünü kırdı. 3 Bloklar arasında kopma olmadan, rakibe boş alan bırakmadan, sahanın her bölgesinde baskı ve presle rakipten daha çok kazanma isteğini ortaya koydu.

EREN'LE OLMAZ!

Galatasaray'a gelince:

1- Eren'den santrfor olmaz çünkü bu seviyedeki bir takım için yeteri kadar yaratıcı özelliği yok. Başka bir takımda oynayabilir ama 4 büyüklerde asla oynayamaz.

2- Emre, şahane bir ‘Talisca' olur. Fatih hocama önerim, bir an önce 10 numarayı Belhanda'dan alıp Emre'ye versin. Bu iki sorun çözülürse Galatasaray'ın çok daha başarılı sonuçlar alacağı kesindir.

KIRILMA ANI

Karşılaşmanın ilk golü maçın kırılma anıdır. Rodallega'nın ısrarı, ilk goldeki çabası, takibi, mücadelelerdeki doğru müdahaleleri psikolojik üstünlük de getirdi.

MAÇIN ADAMI

YUSUF

Oynadığı oyun ile futbolseverleri kıskandıracak çalımlarıyla dün gece ki galibiyetin mimarlarından oldu Yusuf.

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