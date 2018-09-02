Trabzonspor Galatasaray maçında Anthony Nwakaeme fırtınası!

Galatasaray’ı kendi seyircisinin önünde mağlup eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme fırtınası esti! Bordo-mavili formayla 2. lig maçına çıkan Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme, Hugo Rodallega'yla birlikte forvette görev aldı. Maça hızlı başlayan Trabzonspor, ilk devrede yeni transferinin golleriyle hayat buldu. 25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle fileleri bulan ve Trabzonspor'da siftah yapan 29 yaşındaki forvet, 45. dakikada şık çalımlarla Muslera'yı bir kez daha avladı.

Hasan Şaş maç sonu çılgına döndü! Taraftarlarla tartıştı... Trabzonspor Süper Lig'in 4.haftasında, Nwakaeme'nin yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş maç sonu Trabzonspor taraftarlarıyla tartıştı. İlgili Haberi Oku

TARAFTARI MEST ETTİ

Takımının 4. golünde de asist yapan Nwakaeme, büyük iş çıkardı. Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nwakaeme'nin ilk ciddi sınavında 2 gol birden atması teknik heyet tarafından menmuniyetle karşılandı. Teknik Direktör Ünal Karaman, Nijeryalı golcüyü iyi futbolundan dolayı tebrik etti.

Medical Park Stadı'nı hınca hınç dolduran bordo-mavili taraftalar da yeni golcülerini uzun süre ayakta alkışladı. Nwakaeme, çok mutlu olduğunu belirtti.